Geschichte in Bronze und gebranntem Ton Der Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ feierte 90. Geburtstag. Seine Hütte widerspiegelt Teile seiner Zeitreise.

So sah die Hütte um 1930 aus.

1982 enthüllt: Erinnerung an die Kaukasus-Expedition 1932.

Seit 1987 erinnert diese Stele an den antifaschistischen Widerstand der „Roten Bergsteiger“

Kleinhennersdorf. Von mächtigen Bäumen umgeben steht am Kleinhennersdorfer Ortsausgang Richtung Krippen die Vereinshütte des Sächsischen Bergsteigerchores „Kurt Schlosser“ Dresden, der kürzlich sein 90-jähriges Jubiläum feierte. „400 Übernachtungsgäste stehen im Jahr zu Buche“, berichtet Hüttenwart Hubert Kopprasch. Der gebürtige Kleinhennersdorfer singt seit 1999 im Chor und fungiert auch als umsichtiger Wanderleiter.

Das Haus am Hang hoch überm Liethengrund hat eine bewegte Geschichte, wurde mehrfach erweitert, umgebaut und modernisiert. 1924 von Felskletterern des TC „Sturmfalken“ um Hans Wolf unterhalb des Steinbruchs gebaut, musste das Gebäude auf Betreiben des Grundstücksbesitzers Hugo Förster wenige Jahre später wieder abgerissen werden und fand in unmittelbarer Nachbarschaft seinen heutigen Standort. Unterstützung kam dabei auch von Mitgliedern des Klubs „Wolfstürmer“ um Georg Schönberger. Er und sein Freund Hans Wolf – beide 1927 Chorgründer – schenkten ihrem Chor 1960 die Hütte. Seither stehen klangvolle Namen im Hüttenbuch: Schriftsteller, Rundfunk- und Fernsehleute, Bürgermeister, Musiker, Gesangssolisten, Komponisten und Dirigenten.

Vor der Hütte machen zwei Denkmale auf sich aufmerksam, die Chorgeschichte widerspiegeln. 1982 wurde hier mit Gästen aus dem In- und Ausland ein Bronze-Durchbruch-Relief enthüllt, das an die erste deutsche Arbeiter-Kaukasus-Expedition anno 1932 erinnert. An diesem damals politisch brisanten Unternehmen waren zwölf Alpinisten aus München und Dresden beteiligt, darunter fünf Sänger des heutigen Dresdner Bergsteigerchores.

Der renommierte Bildhauer Professor Walter Howard entwarf eine Figuration, die einen aus der Gruppe heraustretenden Bergsteiger zeigt, der nach oben strebt. Die Inschrift in Bronzelettern „Ihr Vermächtnis ist uns Pflicht und Ehre“ ist der Titel eines Liedes. Das Relief ist auf einen Sandsteinquader montiert, der aus dem Reinhardtsdorfer Steinbrüchen mit schwerer Technik herangeschafft werden musste. Ein Zweitguss des Bronze-Reliefs wurde 1982 im kaukasischen Schelda-Alpinistenlager während der Feierlichkeiten zum Expeditions-Jubiläum enthüllt.

Daneben erinnert eine Säule an den antifaschistischen Widerstand der „Vereinigten Kletterabteilung“ und ihres Chores. Fast 50 Sänger waren an Aktionen beteiligt, elf bezahlten ihren Mut mit dem Leben. Die 1987 zum 60. Jahrestag der Chorgründung enthüllte dreiseitige Stele ist einer Felsnadel nachempfunden, 2,40 Meter hoch und aus Bad Liebenwerdaer Ton gebrannt. Schöpfer ist ebenfalls der Radebeuler Walter Howard. Die Säule hat sechs Segmente, die mit der Geschichte der Roten Bergsteiger vertraut machen. Die erste Seite zeigt Bergsteiger in der Höhle am Satanskopf, die kurzzeitig als geheimes Büro und Schlupfwinkel diente. Die Unerschrockenen transportierten auf geheimen Pfaden Flugblätter in Rucksäcken über die Grenze aus der Tschechoslowakei. Die zweite Seite zeigt einen antifaschistischen Bergsteiger hinter Kerkermauern – mit ernstem aber mutigen Gesicht, obwohl Stacheldraht die Undurchdringlichkeit beweist. Dritte Seite: Der Bergsteigerchor hat sich 1945 nach der Befreiung vom Faschismus wieder formiert und nimmt einen steilen Aufstieg.

