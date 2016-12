Gut zu wissen Geschichte einer Advents-Pyramide Anfangs war der Weihnachts-Schmuck gar nicht nach ihrem Geschmack. Doch einen Neuen kaufte sich unsere Autorin nie.

Als ich im Herbst 1985 nach Reinersdorf zog, bestand mein materielles Vermögen aus einer Aussteuer, mit der mein Mann und ich unseren kleinen Haushalt begründen konnten. Wir hatten eine Küche und ein etwas größeres Wohnzimmer, in dem wir auch schliefen. Diese beiden Räume hatten uns seine Eltern zur Verfügung gestellt, bis wir unser eigenes Haus ausgebaut haben würden.

Als die Adventszeit immer näher rückte, stellte ich fest, dass ich gar keinen Adventsschmuck besaß. Solche Dinge waren schwer zu bekommen und entsprechend rar. Viel war nicht vorhanden, und so konnten uns unsere Elternhäuser kaum aushelfen. Von meinem Vater, dessen Hobby das Drechseln war, bekam ich einen selbst hergestellten Räuchermann, der wie ein Kosak aussah. Meine Mutter holte einige Kerzenständer aus Porzellan in Sternenform hervor, die schon sehr alt waren und die sie mir schenkte. Das war also mein ganzer Adventsschmuck. Aber für unseren ersten gemeinsamen Advent würde es schon gehen, und wer weiß, vielleicht ergab sich ja noch irgendeine Gelegenheit. In Moritzburg gab es einen Laden „Pompadour“, dort sollte es manchmal auch erzgebirgische Volkskunst zu kaufen geben. Dieser Laden hatte aber selten nachmittags geöffnet, und ich hatte mir von Arbeitskollegen sagen lassen, dass man dort immer lange Schlange stehen müsste, wenn es denn einmal etwas gab, und man keine Gewissheit hatte, auch wirklich zu bekommen, was man wollte.

Eines Tages im November kam eine Arbeitskollegin zu mir ins Büro und sagte: „Sie suchen doch eine Pyramide. In Großenhain bei Farben-Lorenz haben sie gerade eine Pyramide im Schaufenster, mit Maria und Josef und dem Jesuskind, und in der Mitte drehen sich drei Schafe. 50 Mark soll sie kosten. Da würde ich aber gleich heute noch fahren, ehe die Pyramiden alle weg sind.“ Das war also die Gelegenheit, noch vor Weihnachten zu einer Pyramide zu kommen. Also bin ich nach der Arbeit schnell mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, um noch den Bus nach Großenhain zu erreichen. In Großenhain kannte ich mich schon ganz gut aus, sodass ich wusste, wo Farben-Lorenz war. Dort lief ich schnell hin, als der Bus ankam. Da stand ich nun vor dem Schaufenster, sah die Pyramide da stehen und meine Vorfreude löste sich in Enttäuschung auf. Es war zwar alles handwerklich gut verarbeitet, aber da störten mich doch einige Dinge. Die Drechselarbeiten meines Vaters waren nie farbig bemalt, er machte Akzente nur mit helleren oder dunkleren Hölzern. Nun waren die Figuren auf der Pyramide im Schaufenster farbig bemalt, das war für mich ungewohnt. Das Kleid von Maria war rosa statt rot und der Schleier hell- statt dunkelblau. Die Schafe auf dem Rondell waren mir zu klein, und statt einer vierten Kerze stand an dieser Stelle eine Palme, kein Tannenbaum. Das gefiel mir beim ersten Ansehen überhaupt nicht. Und dann waren ja 50 Mark auch nicht gerade wenig Geld.

Aber was sollte ich machen? Entscheiden musste ich mich: entweder keine oder diese Pyramide. Da ich mit dem festen Entschluss losgefahren war, eine Pyramide zu kaufen, blieb mir wohl nichts anderes übrig, ich würde mich mit dem Ding schon anfreunden. Also betrat ich den Laden, verlangte eine Pyramide zu kaufen, und ein Karton wurde vor mir ausgepackt. Ich sah, dass alles in Ordnung, ganz und vollständig war. Ich bezahlte, der Karton wurde mir übergeben, und ich fuhr wieder nach Hause. Dort angekommen, wurde das gute Stück ausgepackt, zusammengebaut und auf den kleinen Adventstisch gestellt. Mein Mann besah sich alles und meinte: „Was Du nur hast, ich finde sie schön und dort, wo sich die Weihnachtsgeschichte zugetragen hat, gibt es eben Palmen und keine Tannenbäume, das ist berechtigt.“

So wurde diese Pyramide Bestandteil unserer Adventsdekoration. Viele Jahre haben wir davor gesessen, und ich habe mit meinen Kindern Weihnachtslieder gesungen und die Weihnachtsgeschichte gelesen. Ein Nussknacker, mehrere Räuchermänner und eine Spieldose sind über die Jahre dazu gekommen. Aber eine neue Pyramide habe ich nicht gekauft, obwohl ich nach der Wende eine riesige Auswahl gehabt hätte. Ich hatte mich für dieses Stück entschieden, und das war für mich ein Kauf fürs Leben. Nein, hergeben oder austauschen kommt nicht mehr infrage, sie gehört jetzt zu uns – die Pyramide mit den bunten Figuren, dem treu blickenden Esel und den munter sich drehenden Schäfchen.

