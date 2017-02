Geschenkte Schätze Manche Künstler verschenken ihre Werke schon zu Lebzeiten. Die SZ durfte einen Blick in das wertvolle Depot werfen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Seit 2015 befindet sich das Depot der Städtischen Kunstsammlung im Wasapark. Hier lagern Werke von Künstlern aus der Region wie „Grundhof im Sommer“ von Karl Kröner, das Karin Baum hier zeigt. 2017 feiert die Kunstsammlung 25. Jubiläum. © Arvid Müller Seit 2015 befindet sich das Depot der Städtischen Kunstsammlung im Wasapark. Hier lagern Werke von Künstlern aus der Region wie „Grundhof im Sommer“ von Karl Kröner, das Karin Baum hier zeigt. 2017 feiert die Kunstsammlung 25. Jubiläum.

Ein Modell, zwei Künstler: die Dame in Schwarz aus Meißen.

Ein unscheinbarer Hausflur im Wasapark, dort, wo das mittlerweile ausgezogene DDR-Museum eine große Lücke gerissen hat. Karin Baum öffnet die zwei Schlösser an einer Tür, die zu einem kleinen Gang mit mehreren Zimmern führt. Weiße Wände, weiße Türen, grauer Linoleumboden. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier ein Schatz verbirgt, der einen – im wahrsten Sinne des Wortes – unschätzbaren Wert hat.

Die Leiterin der Stadtgalerie öffnet die erste weiße Tür: Vom Boden bis zur Decke erstrecken sich Metallregale, aus deren schmalen Fächern Gemälde ragen: schwere Holzrahmen, dunkel lasiert oder vergoldet, moderne Aluminiumrahmen oder bloße, bemalte Leinwände, alle fein säuberlich voneinander getrennt durch säurefreien Karton. Die Motive sind aus diesem Winkel nur zu erahnen: Landschaften, Porträts, Stillleben oder abstrakte Formen, fast alle haben irgendeinen Bezug zur Lößnitzstadt. In den anderen Räumen kommen Grafiken, Skulpturen und Druckplatten dazu, die Gemälde werden von Raum zu Raum größer, bis sie in kein Regal mehr passen, sondern an die Wand gelehnt werden müssen und einen erwachsenen Mann überragen. Ein Thermometer zeigt 16 Grad, die verschatteten Fenster öffnen Richtung Norden – Vorsichtsmaßnahmen, um den empfindlichen Schatz zu schützen.

Geheimnisvolle Damen in Schwarz

Was im Depot der Städtischen Kunstsammlung Radebeul schlummert – rund 2 500 Exponate von über 150 Künstlern, die ältesten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – stammt aus Ankäufen, Nachlässen oder Schenkungen. Rund 2 000 Euro gibt die Stadt jährlich für den Kauf von Kunstwerken aus, das bisher teuerste Werk stammt vom Dresdner Künstler Theodor Rosenhauer und kostete 20 000 D-Mark. Finanziert wurde es auch mit Spendengeldern.

Häufig schenken Künstler ihre Werke bereits zu Lebzeiten – aus Freude über einen Ankauf oder aus Liebe zu Radebeul, wie Karin Baum erklärt. Und dann gibt es sogar Exponate ohne Absender, wie das riesige Industriegemälde von Johannes Thaut, das plötzlich vor der Galerietür stand. Auch die Stadt Meißen erhält jedes Jahr einige Schenkungen für ihr Museum. Hinter fast jeder steckt eine spannende Geschichte.

Wie die von den drei Damen in Schwarz, die Martina Fischer, Leiterin des Meißner Stadtmuseums, erzählt. Seit vielen Jahren hat das Museum zwei Gemälde von schwarz gekleideten Frauen, die beide 1946 von verschiedenen Künstlern – Many Jost und Rudolf Schmidt – gemalt wurden. Erst wenn sie nebeneinander gehängt werden, fällt auf, dass es sich um dasselbe Modell handeln muss: Helga Engel, die zusammen mit der Künstlerin Many Jost im Februar 1945 nur knapp den Bomben auf Dresden entkommen ist, weil die Frauen zu Fuß nach Coswig flohen. Kleid, Hut, sogar Schmuck sind identisch auf den Gemälden.

Vor wenigen Jahren kam eine dritte Frau in Schwarz dazu: Helga Schilling, eine gute Freundin der Museumsleiterin. Sie hatte die Gemälde gesehen und 2002 beschlossen, sich auch in diesem Stil von der Meißner Künstlerin Anni Jung porträtieren zu lassen. Erst nach ihrem Tod sollte auch dieses Gemälde den Weg in das Museum finden. „Als dann im vergangenen September ihre Tochter mit dem Bild in Händen hereinkam, standen mir die Tränen in den Augen“, sagt Museumsleiterin Martina Fischer. Es war die wohl einzige Schenkung, über die sie sich nicht gefreut hat.

Doch was für ein Vermögen schlummert denn nun genau in den Kunstsammlungen? Das ist kaum zu beziffern, sagt Karin Baum von der Radebeuler Galerie. Denn dazu müsste jedes einzelne Werk – Schenkungen werden übrigens generell mit einem Euro verbucht – von einem Kunstkenner geschätzt werden.

Bei der Sammlung geht es ohnehin um etwas anderes als den bloßen Wert auf dem Kunstmarkt: Es geht darum, Kunst und Kulturgut für nachfolgende Generationen zu bewahren, zu erhalten und immer wieder in Ausstellungen zu präsentieren.

Noch bis 12. März werden „Neueste Schenkungen“ in der Stadtgalerie, Altkötzschenbroda 21, gezeigt. Sie umfassen rund 70 Werke von Dieter Beirich, Horst Hille, Dieter Melde und Paul Wilhelm. Am letzten Tag gibt es um 16 Uhr eine Sonderführung mit der Galerieleitung. Geöffnet: dienstags bis donnerstags und sonntags, 14 bis 18 Uhr.

