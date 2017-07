Geschenkidee geplatzt?

Geldkassette gestohlen Freital. Unbekannte sind in ein Geschäft an der Mozartstraße in Deuben eingebrochen. Gemeldet wurde das am Montagmorgen. Die Täter hatten die Eingangstür des Ladens aufgehebelt und eine Geldkassette mit rund 240 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Buntmetall entwendet Bad-Gottleuba-Bergießhübel. Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Industriebrache an der Pirnaer Straße in Langenhennersdorf und stahlen aus dem Komplex verschiedene Metallrohre. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.