Geschenkeservice hält Dorfladen über Wasser Doreen Thumann hätte ihr Einkaufsparadies in Groß Düben längst dichtgemacht. Wenn da nicht die Kunden wären.

Tante Emma? – Nein, Doreen Thumann. Den Dorfladen in Groß Düben betreibt sie seit 1998. Und sie will noch ein Weilchen durchhalten, auch wenn‘s schwer ist. „Die Leute zählen auf mich“, sagt sie. © Joachim Rehle

Alles, was Sie brauchen, haben wir – und alles, was wir nicht haben, brauchen Sie auch nicht. Der Spruch klingt nach Kalauer. Aber er ist die Wahrheit. Die Wahrheit von Doreen Thumann. Die 52-Jährige führt seit 1998 den Dorfladen in Groß Düben. Auch wenn die Zeiten wegen der fast übermächtigen Konkurrenz immer schwieriger werden, versucht sie ihr Angebot so breit wie möglich zu halten. Neben Mehl, Nudeln, Schokolade, Wurst und Käse, Obst und Gemüse, führt sie alles, was zum Kochen, zur Körperpflege und zum Saubermachen nötig ist. Den Rest braucht wirklich kein Mensch. Jedenfalls nicht dringend. Aber selbst davon findet sich noch das eine oder andere in den Regalen des Dorfladens: Blumenübertöpfe etwa, schicke Kerzen, Zeitschriften oder Briefmarken. Nur vom reinen Verkauf von Waren des täglichen Bedarfs könnte Doreen Thumann nicht leben. Backwaren von zwei verschiedenen Bäckern, eine Annahmestelle für eine Reinigung, ein Imbissangebot und ein kleiner Getränkemarkt ergänzen die Angebotspalette. Bei Bedarf bringt sie Einkäufe auf Bestellung auch nach Hause. Internet oder Online-Verkauf ist für sie kein Thema. Als Alleinkämpferin hat sie schon Mühe, alles andere auf die Reihe zu kriegen. Damit es besser klappt, hat sie unlängst die Öffnungszeiten verkürzt. Donnerstags ist der Dorfladen nun geschlossen. Außerdem überlegt sie, ob sie nicht eine Hilfe auf 165-Euro-Basis einstellt.

Gelernt hat Doreen Thumann in einem Blumengeschäft jenseits der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze in Döbern. Zur Berufsbezeichnung Floristin fehlt ihr der Abschluss. Als sie während der Ausbildung zwischen dem offiziellen Abschluss und einer in Aussicht gestellten Festanstellung wählen musste, entschied sie sich für den festen Job. Das Handwerk beherrscht sie auch ohne Titel. Obwohl sie sich erst Anfang der Woche am linken Zeigefinger operieren ließ, bindet sie bereits wieder Adventsgestecke. Mindestens die Hälfte des Umsatzes macht sie mit ihrem Geschenkeservice. Außerhalb der Adventszeit bietet sie das Verpacken von Geschenken aller Art an. Ob die Kunden die Waren im Laden kaufen oder nur zum Verpacken vorbeibringen, ist dabei zweitrangig.

Wer nicht wegen des Geschenkeservices vorbeikommt oder der Kaffeemilch, dem Verkaufsschlager im Dorfladen, tut es wegen der sozialen Kontakte. „Ein so kleines Dorf ist wie eine große Familie“, meint Doreen Thumann. Und die will sie nicht im Stich lassen. Auch wenn sie den Dorfladen schon öfter in der Absicht zugesperrt hat, nie wieder aufzumachen.

