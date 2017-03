Fußball-Landesklasse Mitte Geschenke verteilt Gröditz offenbart beim 2:4 gegen die SG Empor Possendorf einige Abwehrschnitzer. Nun folgen die Spiele gegen die Spitzenteams.

Der Possendorfer Andre Heinisch (rechts) war der auffälligste Spieler auf dem Platz. Der Ex-Profi war im Vorjahr vom Radebeuler BC zur SG Empor zurückgekehrt. © Marko Förster

Der FV Gröditz 1911 unterlag am Sonntag bei der SG Empor Possendorf mit 2:4 (1:1), rangiert aber weiterhin auf Platz fünf. Andre Heinisch, auffälligster Spieler auf dem Platz, brachte die Hausherren in Führung (14.). Tim Zeller (31.) sorgte für den Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhten Philipp Telle (48.), Rene Schmidt (77.) und Florian Müller (88.) auf 4:1 für Empor, ehe Rene Großmann in der Schlussminute der zweite Gäste-Treffer gelang.

Genau genommen verteilten die Gröditzer auf der Sportanlage „Poisenblick“ großzügig Geschenke. Beim 0:1 vertändelte Martin Bächler das Streitobjekt. Beim 1:2 ließ der ansonsten gut aufgelegte FV-Keeper Sven Lotzmann den Ball prallen. Vor dem dritten Gegentor schlug Einwechsler Andre Hirschnitz ein Luftloch, beim 1:4 schnappte die Gröditzer Abseitsfalle nicht wie geplant zu. Die Gäste verwiesen zu Recht auf die etwas größeren Spielanteile, umso enttäuschter war Trainer Michael Schuster: „Wir haben zwei Auswärtstore geschossen und hatten noch weitere drei, vier gute Möglichkeiten. Dies sollte eigentlich ausreichen, um von einem Auswärtsspiel etwas mitzunehmen. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht, vier Treffer zu erzielen.“ Die Niederlage wurmte Schuster, dessen Elf das Hinspiel mit 6:0 (!) gewonnen hatte, noch aus einem anderen Grund: „Das wir keinen Punkt mitgenommen haben ist besonders ärgerlich, da wir nun gegen den Spitzenreiter aus Großenhain und den Zweitplatzierten Germania Mittweida antreten müssen.“

Für die Possendorfer war der Dreier im Kampf um den Klassenerhalt eminent wichtig. „Wir hatten erhebliche personelle Probleme, haben es aber als Kollektiv geschafft, die Offensivaktionen der Gröditzer größtenteils zu unterbinden“, atmete der Possendorfer Coach Jens Wagner erleichtert tief durch. „Wir mussten zum wiederholten Mal mit einer nicht eingespielten Abwehrkette spielen. Das nicht alles geklappt hat, habe ich gesehen. Trotzdem ein Kompliment an alle Jungs für dieses Spiel und die wichtigen drei Punkte.“

Gröditz spielte mit: Lotzmann – Meyer, Minge, Zaro, Bächler, Partuscheck (84. Ihbe), Reiter (74. A. Hirschnitz), Gängler, Zeller, Nehrig, Großmann.

