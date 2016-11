Geschenke im Schkola-Laden Schüler, Eltern und Pädagogen haben kreative Produkte gebastelt, die ab Montag in Zittau angeboten werden.

Warum nicht in diesem Jahr Dinge Verschenken, die von Schülern, Eltern und Pädagogen in den Schkola-Schulen hergestellt wurden? © Symbolbild: dpa

Zittau.Der diesjährige Schkola-Weihnachtsladen in der Reichenberger Straße öffnet am Montag um 14 Uhr. Bis zur Schließung am Freitag um 12 Uhr ist der Laden täglich zwischen 10 und 14 Uhr sowie 14 und 18 Uhr geöffnet. Darüber informierte die Geschäftsleitung der Schkola gGmbH in Hartau. Verkauft werden weihnachtliche Artikel und kreative Produkte aller Art, die von Schülern, Eltern und Pädagogen in den Schkola-Schulen in Hartau, Ostritz und Ebersbach in den vergangenen Wochen vorbereitet und hergestellt worden sind.

Dazu gehören·Töpferarbeiten, wie kleine Engel und Schüsseln, Holzfiguren, Spiele für die Kleinsten, Marmelade und Apfelsaft. Die Praxisunterrichts-Gruppe „Kaufen und Verkaufen“ der Schkola Ebersbach organisiert den Verkauf im Weihnachtsladen. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen den Schülern zugute, die gemeinsam über deren Verwendung entscheiden.

Der Weihnachtsladen der Schkola in der Adventszeit wird seit über zehn Jahren von den Schkola-Schulen organisiert. Den Rest des Jahres steht das Geschäft in der Reichenberger Straße leer. (mh)

