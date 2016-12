Geschenke, Geschenke, Geschenke Bereits zum vierten Mal wurde auf dem Canalettomarkt in Pirna große Kunst präsentiert. Ganz im Sinne des Meisters.

zurück Bild 1 von 5 weiter Auch er wandelte am Wochenende in Pirna auf Canalettos Spuren, selbst wenn er kein Maler ist: Im großen Ratssaal bot der Dresdner Bildhauer Michael Voigt seine Holzfiguren an. Aufgebaut hatte er sie vor Gemälden von Hernando León. © Marko Förster Auch er wandelte am Wochenende in Pirna auf Canalettos Spuren, selbst wenn er kein Maler ist: Im großen Ratssaal bot der Dresdner Bildhauer Michael Voigt seine Holzfiguren an. Aufgebaut hatte er sie vor Gemälden von Hernando León.

Andrea Molière aus Mühlsdorf, einem Ortsteil von Lohmen, lud die Besucher im Pirnaer Rathaus zum Mitmachen ein.

Regine Martin aus Dresden kam mit Aquarellen nach Pirna.

Christopher Haley Simpson aus Wehlen bot beim Kunstmarkt Gemälde an.

Sabine Kaulfuß aus Königstein bot außergewöhnliche kleine Geschenke an, aber auch handgefertigte Karten und Geschenkverpackungen.

Textilgestalterin Andrea Molière aus Lohmen baut Farben, Stifte und allerlei Malutensilien auf. Alles Profi-Arbeitsmittel, die sie selbst und auch für ihre Kurse verwendet. Bei ihr können die Besucher des vierten Pirnaer Kunstmarktes eigens Hand anlegen. Egal ob Groß oder Klein, jeder kann hier ein Weihnachtsgeschenk basteln: Schmuckdosen, Schneeflöckchen, Weihnachtsstecker und Ähnliches. „Für mich ist es wichtig, die Freude an der Kunst weiterzugeben“, sagt sie. Und was gäbe es Schöneres, als in der Weihnachtszeit gemeinsam zu Basteln und Kunst zu erleben. Die Lohmenerin war eine von insgesamt 35 Teilnehmern des Kunstmarktes. Organisiert wurde dieser von den Machern des Canalettomarktes und dem Kunstverein Sächsische Schweiz. Auf zwei Etagen präsentierten sich im Rathaus Pirna die Künstler. Und wer weder Räuchermann, Strickmütze noch Kerzenständer vom Weihnachtsmarkt mitbringen wollte, der wurde auf dem Kunstmarkt fündig. Hier gab es Geschenke der etwas anderen Art, alle handgefertigt und mit viel Liebe zum Detail: Bilder, Skulpturen, Schmuck.

Besucherin Anett Schicktanz hat zwei Geschenkkartons gekauft. In diese kommen zu Weihnachten Süßigkeiten und ein Plüschtier. Kreiert hat die Geschenkverpackungen Sabine Kaulfuß. Alles Unikate mit den verschiedensten Motiven zu vielen Anlässen. Neben ihr stehen Staffeleien anderer Künstler mit ganz unterschiedlichen Bildern. Ihre Meister haben Landschaften, Menschen, Tiere als Aquarelle oder in Öl auf Leinwand und Karton gebracht. Es gibt sie in verschiedenen Formaten zu unterschiedlichen Preisen.

Malerin Regine Martin ist schon länger beim Kunstmarkt dabei. „Wir schmoren sonst im eigenen Saft. Deshalb nutzen wir diese Möglichkeiten gern“, sagt sie. Auch sie bietet unter anderem kleine Dosen mit ihren eigenen Bildern als Motiv an. Gegenüber stehen Iris Pelka und Claudia Pinkau. Sie betreiben gemeinsam mit Heike Küchler und Katarina Schiekel die Galerie-Werkstatt „Ansichtssache“ am Kirchplatz. Die laufe vor allem im Sommer sehr gut, wenn die Touristen da sind. Deshalb wäre der Kunstmarkt im Winter eine gute Gelegenheit, nicht nur sich, sondern auch Pirna als Stadt der Künste zu zeigen. Während die Dippoldiswalderin Iris Pelka eine Kundin in Sachen Schmuck berät, präsentiert Claudia Pinkau ihr selbst geschriebenes und illustriertes Kinderbuch „Was Karl Brummelbart im Moritzburger Wald erlebte“.

Noch mehr Geschenkideen gibt es in der ersten Etage des Rathauses. Michael Voigt hat viele seiner hölzernen Skulpturen mitgebracht. Werner Wünsche kann sich nicht entscheiden. Eine ist außergewöhnlicher als die andere. „Holz hat für mich etwas Natürliches, und als Geschenk ist das durchaus passend. Mal etwas ganz anderes“, sagt der Pirnaer. Viele Geschenkideen hat auch Designerin Sabine Hagedorn mit nach Pirna gebracht. Bei ihr gibt es Porzellankunst, als Bild für die Wand oder als Schmuckstück für den Tisch.

Den Besuchern ist es anzusehen, dass ihnen die Entscheidung wegen des großen Angebotes nicht leichtfällt. Und wer dann doch seine eigene kreative Phase entdeckt hat, braucht nur bei Andrea Molière Platz zu nehmen und kann selbst gestalten. Sie hat eine Spendenbox aufgestellt. Denn Kunst ist ihrer Meinung nach nicht nur zum eigenen Zweck, sondern auch zum Weitergeben da. Mit den Spenden wird das Projekt „Kinderschulhilfe in Madagaskar“ des Soroptimist International Clubs Pirna unterstützt.

zur Startseite