Geschenke, Geschenke Noch Geschenke-Bedarf? Hier ein paar kleine Tipps kurz vor dem Fest.

Geschenke groß oder klein, aber immer gediegen – Ringelnatz hat es in seinem Gedicht übers Schenken so richtig auf den Punkt gebracht. Und jetzt, wo die Zeit bis zum Fest langsam knapp wird, haben wir uns einmal in Großenhain nach Geschenk-Ideen für den Gabentisch umgesehen. Den Handel im Internet haben wir schon aus Zeitgründen einmal bewusst außen vor gelassen. Denn nicht immer hält der Versender die versprochene Lieferfrist ein. Der Preis der Gaben sollte sich nicht unter 20 und nicht über 50 Euro bewegen. Was bei unserem Geschenke-Such-Tripp herausgekommen ist, sehen Sie nachfolgend.

zur Startseite