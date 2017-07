Geschenke für die Jubilare aus Döbra Zum 75. Geburtstag gab es für die Feuerwehr Geschenke. Eigentlich wünschen sie sich aber etwas anderes.

Döbras Ortswehrleiter Michael Martin (l.) bekam vom Börnersdorfer Wehrleiter Werner Krakautzki (r.) eine „Teleskopsäge“ Marke Eigenbau geschenkt. © Marko Förster

Döbras Freiwillige Feuerwehr feierte am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen. Klar, dass die Jubilare da auch auf Geschenke hoffen durften. Sie wurden nicht enttäuscht. Döbras Ortswehrleiter Michael Martin (l.) bekam vom Börnersdorfer Wehrleiter Werner Krakautzki (r.) eine „Teleskopsäge“ Marke Eigenbau aus einem alten Fuchsschwanz und drei Besenstielen. Die Döbraer Feuerwehrleute wünschen sich sehnlichst eine richtige Teleskopsäge, die recht teuer ist. Nun können sie zumindest mit der geschenkten Ulk-Säge arbeiten. Von der Liebstädter Wehr gab es eine Sitzbank (hinten). Stargast der Jubiläumsfeier sollte eigentlich „Hitparade“-Moderator Uwe Hübner werden, dessen Großeltern aus Döbra stammen. Leider musste der 56-Jährige krankheitsbedingt absagen: Er hat Rückenprobleme, und zwar so schlimm, dass er ins Krankenhaus musste. Ursache ist wohl ein eingeklemmter Nerv. Immerhin entschuldigte sich Uwe Hübner per Telefon-Schalte ins Festzelt. Foto: Marko Förster

zur Startseite