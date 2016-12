Geschenke für Burkaus Babys Der Bürgermeister der Gemeinde konnte jetzt die im zweiten Halbjahr geborenen Kinder begrüßen.

Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein.Er konnte jetzt im Gemeindeamt Babys begrüßen. © Steffen Unger

Einen schönen Termin hatte Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) jetzt so kurz vor Weihnachten. Zum Neugeborenenempfang begrüßte er im Gemeindeamt alle im zweiten Halbjahr geborenen Kinder mit ihren Eltern. Zehn Babys erblickten das Licht der Welt, zwei von ihnen sind Zwillinge. Als Geschenk gab es für jedes Kind einen Geschenkgutschein im Wert von 100 Euro. In einem Fachgeschäft für Kinder in Bautzen können die Eltern ihrem Nachwuchs etwas Nettes oder Nützliches aussuchen. Insgesamt kann sich die Gemeinde Burkau in diesem Jahr über 17 neue Einwohner freuen. Allerdings sind es weniger als im Vorjahr. 2015 gab es 22 Neugeborene. (cm)

