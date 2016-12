Geschenke für Bedürftige Die Schirgiswalder katholische Kirche sammelt Päckchen für Kinder in Tschechien. Für den Inhalt hat sie ein paar Tipps.

Die katholische Kirche in Schirgiswalde. © Uwe Soeder

Die katholische Kirche in Schirgiswalde sammelt derzeit Päckchen für bedürftige Kinder im tschechischen Ort Sluknov (Schluckenau). Sie werden dort über die Regionalcaritas verteilt.

In ein Päckchen für eine Familie mit drei bis vier Kindern, die zum Teil auch schon älter sind, kann zum Beispiel eine Auswahl aus folgenden Dingen gepackt werden: Lebensmittel, Süßigkeiten, Hygieneartikel wie Zahnpasta oder Seife, Schulbedarf wie Füller und Hefte, Bastel- und Malsachen, Socken und Handschuhe. Plüschtiere sollten nicht enthalten sein. Die Päckchen sind in Geschenkpapier einzupacken. Für das Verteilen ist es hilfreich, wenn eine Inhaltsliste mit abgegeben wird, aus der ersichtlich ist, ob das Päckchen für Jungen oder Mädchen und für welche Altersklasse es geeignet ist. Die Annahme erfolgt bis zum dritten Advent im Schirgiswalder Pfarrhaus am Kirchberg. (SZ)

