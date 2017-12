Geschenke-Bummel im Plätzchenduft Die Zabeltitzer Palaisweihnacht sucht nach eigenen Wegen, um gegenüber dem benachbarten Weihnachtsmarkt in Großenhain zu bestehen.

Zur Palaisweihnacht in Zabeltitz besuchte Bianca Böhme aus Görzig mit ihren Enkeln Laura und Jim die Weihnachtsbäckerei von Bäckermeister Silvio Haase. © Kristin Richter

Großenhain. Wer ein Last-Minute-Geschenk suchte, war gestern im Zabeltitzer Barockpalais genau richtig. Etwa 30 Händler hatten über drei Etagen ihre Schätze ausgebreitet, und da gab es etliche Raritäten zu besichtigen.

Die aus edlen Hölzern gefertigten Kugelschreiber von Bodo Fuchs zum Beispiel. „Die liegen richtig gut in der Hand“, schwört der Hobby-Drechsler aus Lauchhammer. Fuchs ist gelernter Forstwirt und weiß deshalb genau, welches Holz sich am besten für Schreibgeräte eignet. „Besonders schön kommen Maserknollen herüber“, erklärt er. Das sind Wucherungen am Stamm, die auch im Möbelbau und als Interieur für Luxusautos verwendet werden. Da sie recht selten zu finden sind, muss man für Produkte aus Maserknollen schon ein paar Scheine hinlegen. Die Edel-Kugelschreiber aus Lauchhammer kosten 35 Euro aufwärts das Stück. Aber wann, wenn nicht zu Weihnachten, schenkt man sonst eine solche Rarität?

Wem die Kulis zu teuer sind, der kann ja auf einen hübschen gedrechselten Behälter für Mutters Schneider-Bandmaß zurückgreifen. Oder auf eins der Plüschtiere, die Christine Herz an ihrem Stand feilbietet. Die sehen nicht nur hübsch aus, sondern sind auch noch gesund. Denn statt aus Schaumgummi besteht die Füllung aus Hirsekörnern. „Man legt sie anderthalb Minuten in die Mikrowelle und kuschelt sie dann an sich“, sagt die Physiotherapeutin aus Stroga. „Dann sind sie herrlich warm und gut gegen Verspannungen oder auch Bauchschmerzen.“

Christine Herz hat eine ganze Palette an Wärmeprodukten mitgebracht – neben den Kuscheltieren auch Nackenwärmer und Wärmeschuhe. Gegenüber den herkömmlichen Kirschkernkissen habe Hirse den Vorteil, dass sie nicht so schnell heiß wird, die Wärme dann aber länger hält, erklärt die Strogaerin. Man bekomme im Nullkommanix warme Füße. Ideal vor allem, wenn die Kinder vom Herumtollen im Schnee nach Hause kommen.

Was für den Großenhainer Weihnachtsmarkt der Riesenstollen, ist für die Zabeltitzer Palaisweihnacht der Riesen-Dominostein. Er misst zwar nicht wie sein Pendant drei Meter, sondern nur 40 Zentimeter im Quadrat, aber das süße, aus elf Schichten zusammengesetzte Gebäck isst sich auch nicht so schnell weg wie eine Stollenscheibe. Wer am Palais-Eingang ein Stück Domino probiert, wird überdies um eine kleine Spende gebeten. Sie kommt wie immer den Zabeltitzer Kindern zugute, diesmal ist sie für die Grundschule vorgesehen. Was mit dem Geld passiert, dürfen die Schüler selbst bestimmen. Meist wird es für die Anschaffung von Spiel- oder Sportgeräten verwendet, so etwa für ein Trampolin. „Zwischen 200 und 300 Euro kommen regelmäßig an Spendengeld zusammen“, erklärt Organisations-Chef Lutz Pfennig. Das habe schon für so manche Anschaffung den Ausschlag gegeben.

Die Zabeltitzer Palaisweihnacht ist so etwas wie das Baby des Rathaus-Mitarbeiters, und Pfennig freut sich über jeden Besucher, der die Schwelle des Barockbaus überschreitet. Am Sonntagvormittag kamen die Gäste sogar über eine Schneedecke zum Weihnachtsmarkt gestapft – die war allerdings nach zwei Stunden schon wieder weggetaut.

