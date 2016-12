Geschenke aus der Röderstadt In der Großenhain-Info wird der Weihnachtsmann fündig. Gleich nun, ob er Bücher, Schirme, Tassen oder Gutscheine sucht.

Tolle Kalender, interessante Bücher, besondere Tassen und vor allem Gutscheine gibt es in der Großenhain-Information im Rathaus für Kurzentschlossene. © Anne Hübschmann

Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit. Wer jetzt ein Geschenk für seine Lieben sucht oder ein regionales Mitbringsel für die anstehenden Familienbesuche, der wird in der Großenhain-Information im Rathaus fündig. Hier erhalten Interessierte Bildbände zur Geschichte der Stadt, zu bekannten Großenhainer Persönlichkeiten oder originelle Souvenirs. Bei einem Blick in die Auslagen findet sich bestimmt das ein oder andere Geschenk. Gern beraten auch die Mitarbeiterinnen der Großenhain-Information bei der Auswahl.

Damit die Liebsten auch im Jahr 2017 nicht den Überblick verlieren, hält die Großenhain-Information verschiedene regionale Kalender im Angebot. Im elften Jahr des activ Verlages sind historische und aktuelle Aufnahmen unter dem 2017er Motto „Aus der Fotokiste“ das Thema des beliebten Großenhainer Kalenders. Mit den Bauernregeln und Festtagsangaben aus dem Stadt- und Landkalender 2017 sowie zahlreichen Informationen über Großenhain ist man ganzjährig auf dem neuesten Stand und bestens vorbereitet auf Wind und Wetter.

Eine sehr schöne Geschenkidee ist auch die kürzlich erschienene Neuauflage des Fotobuches „Großenhain. Neue Bilder der Stadt im Grünen“. Fast alle Fotos stammen von Hobbyfotografen aus Großenhain und der Umgebung. Erstmals sind auch Fotos aus allen Ortsteilen von Großenhain enthalten.

Der hochwertige Bildband „Begegnungen – Menschen - Häuser - Landschaften“ ist ebenfalls in der Großenhain-Information erhältlich. Vorgestellt werden 60 Hausgeschichten, darunter auch die Kaffeerösterei Müller in Wildenhain, das Bauernmuseum und die Pension „Alte Schmiede“ in Zabeltitz. Wer ein authentisches Großenhainer Souvenir sucht, hat die Qual der Wahl. Ob eine hochwertige Großenhain-Tasse, den Großenhain-Stockschirm in verbesserter Qualität, das Kühlschrank-Magnetset oder den Kugelschreiber in neuer Optik: es bleibt fast kein Wunsch unerfüllt.

Eine besonders schöne Idee sind Geschenkgutscheine für eine Stadtführung in Großenhain oder eine der vielen unterschiedlichen Barockgartenführungen in Zabeltitz. Sie legen den Geldbetrag fest und der Beschenkte kann anschließend aus dem Führungsangebot auswählen. Vielleicht suchen Sie auch noch einen Höhepunkt für Ihre Weihnachtsfeier? Mit einer Führung punkten Sie bei Familie, Freunden und Kollegen. Die Mitarbeiter der Großenhain-Information beraten Sie gern zu den verschiedenen Möglichkeiten.

Nicht vergessen werden darf natürlich auch der „Großenhainer Zehner“, welcher in der Großenhain-Information erhältlich ist. Gedacht ist die aus einer Messing-Legierung geprägte Münze gleichzeitig zum Verschenken, Sammeln und Wünsche erfüllen. Der „Großenhainer Zehner“ hat einen Gegenwert von zehn Euro und funktioniert wie ein Gutschein. Als kleine Regionalwährung ist er in vielen Großenhainer Geschäften gültig und kann auch angespart werden. Organisiert und finanziert wurde die Entstehung des „Großenhainer Zehners“ durch die Fördergemeinschaft „Großenhain aktiv“ e.V.

Alle Verkaufsartikel finden sich samt Foto und einer Kurzbeschreibung hier. unter www.grossenhain.de.

Eine Auswahl des Verkaufssortimentes ist auch in der Zabeltitz-Information und im Museum Alte Lateinschule erhältlich.

