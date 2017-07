Geschenke aus der Filmdose Das „kleinste Kino der Stadt“ mausert sich. Ab sofort gibt es Gutscheine, demnächst auch 24 zusätzliche Plätze.

Der Bischofswerdaer Kinogutschein – stilecht überreicht in einer Filmdose aus Metall. © PR

Manch einer könnte bald eine weitere Plastik-Karte in seinem Portemonnaie haben – eine vom „kleinsten Kino der Stadt“ Bischofswerda. Das bietet jetzt Geschenkgutscheine an – in Form einer Chipkarte. Darauf kann jeder gewünschte Betrag gebucht und beim Kino-Besuch abgebucht werden. Dabei bleibt es jedem selbst überlassen, ob er das Guthaben beim ersten Besuch vollständig aufzehrt oder es auf mehrere Besuche verteilt. Ein Jahr lang nach dem Kauf behält die Chipkarte ihre Gültigkeit, sagt Kenny Jäckel, Vorsitzender des Vereins Kleiderfundus, der das Kino an der Bautzener Straße betreut.

Zur Plastik-Karte dazu gibt es kostenlos eine Metalldose in Form einer Filmrolle, wie es sie früher in jedem Lichtspieltheater gab. Die Dosen, die einen Durchmesser von etwa 15 bis 20 Zentimeter haben, sind mit rotem oder schwarzem Samt ausgelegt. Der Verein bezieht sie kostengünstig übers Internet, sagt Kenny Jäckel. Der Gutschein selbst wurde vor Ort entworfen – vom Vereinsvorsitzenden, der in Dresden Lehramt studiert, und zwei seiner Mitstudenten: Guillaume Relier und Anna Fritsche. Auf dem Gutschein ist auch Platz für eine kurze persönliche Botschaft an den Beschenkten.

Echte Kinosessel gesichert

Der Verein, der die Geschäftsräume der ehemaligen Videothek Greth an der Bautzener Straße mietet, möchte das kleine Kino im Kellergewölbe ausbauen. Zu den zwölf Plätzen, die Hauseigentümer Matthias Greth bereits vor Jahren einbaute, kommen jetzt 24 weitere Sessel. Echte Kinosessel aus rotem Plüsch, die bis vor Kurzem im kleinen Saal des Bischofswerdaer Kinos standen. Kinofreund Kenny Jäckel schaltete sofort, als vor zwei Wochen der Ausverkauf in den Volkslichtspielen an der Karl-Liebknecht-Straße begann, und sicherte einen Teil der begehrten Kinostühle, sodass sie weiterhin der Öffentlichkeit in Bischofswerda zur Verfügung stehen. In den kommenden Wochen werden die Sessel montiert. Ziel sei es, zum Straßenfest auf der Bautzener Straße am 9. und 10. September das neue, größere Kino präsentieren zu können, stellt der Vereinsvorsitzende in Aussicht. Das Straßenfest geht auf eine Initiative des Vereins Kleiderfundus zurück. Es findet am Wochenende statt, wo Bischofswerda mit Festumzug und offenen Hinterhöfen mehrere Tausend Besucher anziehen wird.

Der Eintritt zum kleinen Kino ist frei; Popkorn und Getränke werden ab 1,50 Euro verkauft. Beim nächsten mobilen Kino für Erwachsene wird am Mittwoch, 2. August, 19 Uhr, der Film „Hail, Ceasar!“ gezeigt. Zum Kinderkino wird jeden Sonnabend 10.10 Uhr an die Bautzener Straße 13 eingeladen. (SZ)

