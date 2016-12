Geschenk geht in Flammen auf In Glashütte hielt die Freude über die Bescherung nur kurz. Das Geschenk eines 18-Jährigen brannte restlos nieder.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. © Feuerwehr Glashütte

Glashütte. Kurz nach der Bescherung ist in Glashütte das Geschenk für den 18-jährigen Sohn in Flammen auf gegangen, schrillten Heiligabend in Glashütte die Sirenen. Die Feuerwehrleute eilten in den Ortsteil Cunnersdorf. In einer Garage gegenüber einem Wohnhaus in einem Grundstück an der Langen Straße stand ein Opel Corsa in Flammen. „Das Auto war ein Geschenk für meinen Sohn, der zwei Tage vor Weihnachten 18 Jahre alt geworden ist und bald den Führerschein macht“, erzählt der 43-jährige Eigentümer Mirko Schaarschmidt. „Der Wagen war schick, hatte erst 85000 Kilometer runter. Ich hatte ihn für 300 Euro gekauft und noch etwa 700 Euro reingesteckt, unter anderem. für eine neue Stoßstange und ihn neu lackiert.“

Der zweitälteste der Familie, für den das Auto bestimmt war, saß schonmal probe . „Er wollte einfach mal wissen, wo, was bedient wird. Er hatte das Radio ausprobiert, das Blinklicht und das Fernlicht eingeschalten.“ Knapp drei Stunden später schreckte der Vater hoch. „Es funkelte draußen, ein Lichtschein, vor dem Haus war es auf einmal taghell“, berichtet er. „Der Strom fiel aus.“ Die Sicherung kam, weil die Elektrik in der Garage schmorte.“

Über den Notruf alarmierte er die Feuerwehr. Die war schnell da: Der Versuch selber zu löschen, sei gescheitert. Das Feuer konnte sich glücklicherweise nicht stark ausbreiten. „Der Sauerstoff in der Garage war bald aufgebraucht und ich hatte das Tor zugelassen.“ Das hatte erst die Feuerwehr bei ihrem Löschangriff aufgemacht. Die Feuerwehr löschte mit Schaum und hatte die Flammen schnell erstickt. Doch an dem Pkw, der offenbar durch einen technischen Defekt Feuer gefangen hatte, entstand Totalschaden. Auch die Garage sowie abgestellte Gerätschaften wie Schneeschieber, Kanister usw. wurden stark beschädigt.

Bei allem Unglück bewies der Vater zu Heiligabend noch Humor und sagte mit einem Augenzwinkern zu seiner Familie: „Ihr wolltet doch weiße Weihnachten.“ Und zeigte auf den Schaum, den das Netzmittel, das die Feuerwehr dem Wasser zusetzt hatte, hinterließ und der den Hof nach den Löscharbeiten bedeckte. „Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Das hat wunderbar geklappt“, lobt Mirko Schaarschmidt die Ehrenamtlichen, die ihm zu Heiligabend geholfen hatten.

zur Startseite