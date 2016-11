Geschenk für Heidenaus Markt Seit zehn Jahren gibt es den Platz am Stadthaus. Jetzt wurde das Bodenrelief eingeweiht. Und am Wochenende wird gefeiert.

Darf man oder darf nicht: den neuen Heidenauer Stadtplan betreten? Man darf. Am Wochenende wird er sein erstes großes Begängnis erleben. Dann findet der Weihnachtsmarkt auf diesem Platz am Stadthaus auf der Bahnhofstraße statt. Vor zehn Jahren wurde damit der Markt eingeweiht. Das Bodenrelief mit dem Stadtplan und den Tafeln zur Industriegeschichte ist sozusagen ein Geburtstagsgeschenk. © Kristin Richter

Die Stadt Heidenau hat einen Marktplatz. Seit 2006. Doch noch immer fragt mancher verdutzt, wo denn? Der Platz am Stadthaus auf der Bahnhofstraße wird trotz Sitzbänken und Springbrunnen im Sommer noch immer kaum als Marktplatz wahrgenommen. Außer zum Stadtfest, zum Weihnachtsmarkt und anderen Festen. Das soll sich ändern, dachten sich einige. Das erste Ergebnis wurde jetzt offiziell übergeben: das Bodenrelief mit dem begehbaren Stadtplan und Tafeln zur Industriegeschichte. Die erste Bewährungsprobe hat der Stadtplan am Wochenende zum zehnten Weihnachtsmarkt an dieser Stelle. Er wird wieder mit einem Märchenumzug am Freitag, 17 Uhr, eröffnet. Bis zum Sonntag gibt es unter anderem Musik der Heidenauer und Stars wie Anthony und dem Gabalier-Double – und Weihnachtskino in der Bibliothek. Natürlich fehlt auch Glühwein nicht, zum siebenten Mal wird ermittelt, wer den besten kocht. (SZ/sab)

