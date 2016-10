Gescheiterter Diebstahl In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in Weißwasser einen VW-Passat zu starten.

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Donnerstagnacht versuchten Unbekannte an der Straße der Kraftwerker in Weißwasser einen VW-Passat zu stehlen. Zwischen 22.30 und 0 Uhr manipulierten die Täter am Zündschloss des Fahrzeuges, um es zu starten, was allerdings misslang. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro. (szo)

