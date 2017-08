Gescheiterter Apfelkönig fehlt bei Neuwahl Marko Steidel ist mit einer Verfügung und Beschwerde vor Gericht gescheitert. Verhandelt wird trotzdem wegen des Falls in Guben.

Symbolbild. © Peter Steffen/dpa

Der bei der Wahl zur Gubener Apfelkönigin im Vorjahr gescheiterte Marko Steidel darf zur Königswahl am 10. September 2017 nicht antreten. „Das Amtsgericht Cottbus/Guben hat den Antrag auf eine einstweilige Verfügung zur Wahlzulassung abgewiesen“, sagte Amtsgerichtsdirektor Michael Höhr der SZ. Auch die anschließende Beschwerde Steidels beim Landgericht Cottbus wurde abgelehnt und kostenpflichtig für den Antragsteller an das zuständige Amtsgericht zurücküberwiesen.

Hintergrund für die Gerichtsentscheidung ist eine Festlegung des Gubener Marketing- und Tourismusvereins, den verhinderten Apfelkönig des Vorjahres wegen seiner Klagen gegen den Verein nicht noch einmal zur Wahl zuzulassen. Nach einer Reihe von Klagen kommt es nun am 22. August, 10 Uhr, zur ersten Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Cottbus/Guben. In der ersten von zwei weiteren Verhandlungen am 19. September an selber Stelle geht es unter anderen darum, die Wahl der Apfelkönigin aus dem Jahr 2016 für ungültig zu erklären. Steidel wirft dabei der amtierenden Apfelkönigin Antonia Lieske vor, sich die Krone durch falsche Angaben zum Führerschein erschlichen und die Wähler damit arglistig getäuscht zu haben.

Vom Gubener Marketing- und Tourismusverein verlangt der 41-jährige Hobbytrödler aus Groß Drewitz deshalb einen Schadenersatz in Höhe von 5000 Euro für den entgangenen Titel und die versäumte Amtsausübung rückwirkend von September 2016 bis zur Neuwahl am 10. September 2017. Außerdem fordert Steidel einen Schadenersatz vom Gubener Verein in Höhe von 20000 Euro, weil er nicht zur diesjährigen Wahl zugelassen wurde. Für die Wahl zur Apfelkönigin/Apfelkönig haben sich eine 33-jährige Sozialarbeiterin und ein 57 Jahre alter Hausmeister beworben. Während das Amtsgericht Cottbus/Außenstelle Guben am 22. August zunächst ein Urteil zur Gültigkeit der Wahl zur Apfelkönigin 2016 verkünden will, sollen die Klagen auf Schadenersatz von insgesamt 25000 Euro nach der Hauptverhandlung am 19. September entschieden werden.

zur Startseite