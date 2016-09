Gescheiterte und erfolgreiche Diebstähle in Görlitz Am Wochenende wurden in Görlitz zwei Autos beim Diebstahlversuch beschädigt und ein VW Golf und ein Fahrrad gestohlen.

© Fabian Schröder

Görlitz. In der Nacht zum Sonntag sind in Görlitz Autodiebe in zwei Fällen ohne Erfolg geblieben. Am Jugendborn versuchten sie, einen 3er BMW zu starten. Zuvor waren sie in den Pkw eingebrochen und hatten die Mittelkonsole herausgerissen. Am Obermarkt geriet ein VW Touareg in den Fokus der Täter. Sie waren nahezu spurlos in den Wagen eingedrungen. Auch hier gelang es den Unbekannten nicht, den SUV zu starten. Der Schaden wurde in Summe auf mehr als 1 000 Euro beziffert.

Erfolgreich waren Diebe am vergangenen Wochenende an der Parkstraße in Görlitz. Sie stahlen einen 16 Jahre alten VW Golf mit dem polnischen Kennzeichen DZG 21098. Nach Angaben des Eigentümers war das Fahrzeug noch etwa 3 000 Euro wert.

Bei einem weiteren Diebstahl in der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in Görlitz gewaltsam in einen Hausflur an der Jakob-Böhme-Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie ein schwarzes Fahrrad der Marke Radon ZR. Der Eigentümer bezifferte den Verlust auf etwa 500 Euro und einen Sachschaden an der Haustür von 200 Euro. (szo)

zur Startseite