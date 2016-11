Geschafft: Hase und Igel im Ziel Die Siedlung Rossendorf bekommt nach fast 13 Jahren endlich Klarheit über ihre Zukunft.

Freundliche Herbststimmung in der Siedlung Rossendorf – das passt nicht nur optisch, sondern spiegelt auch die Lage vor Ort wider. Denn nach gut 13 Jahren kommt endlich der geforderte Bebauungsplan, der dafür sorgen soll, dass sich Wohnen und Gewerbe hier nicht zu nah oder gar in die sprichwörtliche Quere kommen. © Thorsten Eckert

. Ein bisschen war die Sache ja wie bei der Geschichte um den Wettlauf von Hase und Igel. Der Hase hetzte durch die Ackerfurchen – und immer, wenn er am Ziel ankam, war der Igel irgendwie schon da … So ähnlich war das beim Versuch der Stadt Radeberg, seit dem Jahr 2003 einen Bebauungsplan für die zum Ortsteil Großerkmannsdorf gehörende Siedlung Rossendorf zu beschließen. Der Plan legt bekanntlich fest, was in der Siedlung gebaut werden darf, wo etwas gebaut werden darf und auch, wo nicht gebaut werden darf. „Anlass war ja vor Jahren, dass die Bewohner der Siedlung befürchteten, dass sich die Gewerbeflächen vor ihren Häusern immer mehr ausdehnen könnten – deshalb hatten sie gefordert, Wohn- und Gewerbeflächen konkret festzulegen“, denkt Radebergs Bauamtsleiterin Uta Schellhorn zurück. Auch die Grünbereiche der Siedlung sollten geschützt und festgelegt werden.

Hintergrund war dabei wohl vor allem ein Wettbewerb gewesen, der unter Dresdner Architektur-Studenten ausgelobt worden war und in dem sich die Studenten Gedanken über die künftige Entwicklung der Siedlung machen sollten. Dass einige dabei einen Abriss der Wohnhäuser vorgeschlagen hatten, um Platz für Forschungs-Einrichtungen und Gewerbe zu schaffen, war bei den Bewohnern natürlich nicht wirklich auf große Begeisterung gestoßen. Noch dazu, weil die Wohnungen in den Blocks nach der Wende zu Eigentumswohnungen wurden und kurz vor dem Wettbewerb von den bisherigen Mietern gekauft wurden.

Auch, wenn es sich lediglich um Gedankenspiele von Studenten und keine realen Planungs-Grundlagen gehandelt hatte, die Aufregung war groß in der Siedlung. Um die Wogen zu glätten und den Anwohnern Sicherheit zu geben, sollte nun also besagter Bebauungsplan her. Und was nach einer leichten Übung klingt, gestaltete sich allerdings mehr als schwierig. Denn in besagter Planung musste auch geklärt werden, wohin das in der Siedlung anfallende Regenwasser geleitet werden darf. Seit Jahrzehnten fließt das Wasser ja bekanntlich in einem Kanal unter der an der Siedlung vorüberführenden Bundesstraße hindurch in den gegenüberliegenden Teich am Schänkhübel. Doch dieser Teich liegt auf Dresdner Gebiet – und die Stadt Dresden wollte plötzlich nicht mehr, dass das Regenwasser in den Teich fließt. Die Angst vor Hochwasser war zu groß. Und nun kommt die Geschichte mit Hase und Igel: Immer, wenn die Stadt Radeberg glaubte, mit der Stadt Dresden eine Lösung gefunden zu haben, kam Dresden auf einen neuen Wunsch …

Morsche Kanäle ersetzt

Zunächst hatte Dresden gefordert, Radeberg möge in der Siedlung Versickerungsanlagen bauen. Das aber hätte eine Menge Geld gekostet, das Radeberg einfach nicht hatte. Als man dann das Problem vom Tisch hatte, machte sich Dresden plötzlich Gedanken um die Wasserqualität im Teich. „Wahrscheinlich wollen die ein Trinkwasser-Freibad einrichten“, frotzelte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zwischenzeitlich kopfschüttelnd. Jedenfalls legte die Stadt Radeberg dann noch einmal 100 000 Euro drauf, um eine sogenannte Sedimentierungsanlage zu bauen, die Schwebteilchen aus dem Regenwasser herausfiltert. Dann hatte Radeberg endlich die morschen Kanäle in den Siedlungsstraßen ersetzen dürfen, was ja ebenfalls seit Jahren geplant wurde und auch dringend notwendig war. Rund eine Million Euro hat Radeberg dabei in Kanäle und Straßen in der Siedlung investiert, im Sommer konnte das Ganze dann als erledigt abgehakt werden. Wie auch den Wasserstreit mit Dresden. Das Regenwasser der Siedlung darf in den Teich, „für neu zu bebauende Flächen müssen wir eine neue Wasser-Lösung finden“, beschreibt Bauamtsleiterin Uta Schellhorn den gefundenen Kompromiss mit Dresden. Aber das erscheint machbar.

Platz für Eigenheime

Nun also – fast 13 Jahre später – ist der Bebauungsplan für die Siedlung damit auf der Zielgeraden. Der Stadtrat hatte in seiner Oktober-Sitzung vor gut zwei Wochen noch einmal über einige Stellungnahmen zu den Planungen zu befinden, das ist jetzt erledigt. Damit kann der Plan in der November-Sitzung endgültig beschlossen werden. Damit ist jetzt also klar, welche Flächen künftig für weitere Gewerbeansiedlungen möglich sind, und auch die geplante Gestaltung des sogenannten Dorfplatzes in der Siedlung ist geregelt. Nicht zuletzt sind auch Flächen für Eigenheime und Doppelhäuser zwischen Buswendeplatz und dem angrenzenden Karswald vorgesehen. Und gebaut werden kann auch zwischen Buswendeplatz und dem Technologiezentrum Rotech. Dieser Neubau könnte dort mit zehn Metern Höhe erfolgen, plus Schrägdach. Damit dieser Bau optisch nicht zu monströs wird, legte der Großerkmannsdorfer Ortschaftsrat bei einer Debatte im Februar eine Dachneigung von maximal 22 Grad fest.

Alles das steht nun also im neuen Bebauungsplan.

