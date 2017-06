Geschafft! Die deutsch-französische Radtour aus Riesa hat den höchsten Punkt der 700-Kilometer-Route erreicht. Nun geht’s bergab.

Endlich oben: Die radelnden Riesaer und die Franzosen aus der Partnerstadt haben jetzt den Brocken erklommen. © privat Endlich oben: Die radelnden Riesaer und die Franzosen aus der Partnerstadt haben jetzt den Brocken erklommen.



Werden es alle Teilnehmer bis hinauf auf den Brocken schaffen? Die Planer der Städtepartnerschafts-Radtour hatten sicherheitshalber auch Varianten für erschöpfte Radler geplant. Doch das erwies sich als überflüssig: Alle Teilnehmer, Deutsche wie Franzosen, kamen wohlbehalten auf dem höchsten Berg Norddeutschlands an. Gut 1 900 Höhenmeter galt es, bei der Mittwochsetappe zu überwinden, die von Wernigerode und Schierke über den Brocken und weiter nach Elend, Sorge, Stiege führte. Planmäßig um 17 Uhr kamen die Radler in der Jugendherberge Gorenzen an.

Kommt jetzt endlich der Muskelkater? „Nein“, sagt Sebastian Voigt. „Ich habe allerdings schwere Beine – man merkt, dass man was getan hat.“ Dabei sind Bergtouren nicht gerade die Spezialität des 34-Jährigen: Er radelt gewöhnlich von seiner Heimatstadt Riesa zur Arbeit nach Dresden. Das ist zwar eine ordentliche Strecke, aber ziemlich eben. Anders die Brockenstraße, die zuvor noch keiner der Tour-Teilnehmer gefahren war. „Erst ging es flach los, aber dann kamen Abschnitte mit mehr als zehn Prozent Steigung“, sagt Sebastian Voigt. „Da wird man von ganz alleine langsam. Man muss sich halt durchbeißen!“

Auf jeden Fall ist es bei dem sommerlichen Wetter wichtig, genug zu trinken. Die meisten Teilnehmer der Tour des Vereins „Riesa und die Welt“ setzen dabei auf isotonisches Pulver zum Einrühren: Davon packt man eine Dose ein und mischt sich den Stoff mit stillem Wasser, wie es das in jedem Supermarkt gibt. „Reines Wasser zu trinken, ist zu wenig“, sagt der Ingenieur. Schließlich schwitze man die notwendigen Elektrolyte aus allen Poren – und die Kohlenhydrate seien als Kraftstoff nötig. „Sonst gibt es Muskelkrämpfe.“

Da alle Teilnehmer den Aufstieg per Muskelkraft geschafft haben, scheint das Rezept aufgegangen zu sein. Bleiben die steilen Abfahrten. Radler müssen dabei – genauso wie Auto- oder Motorradfahrer – darauf achten, dass die Bremsen nicht überhitzen. Die Bremsen im Dauerbetrieb schleifen zu lassen, kommt deshalb nicht infrage. „Lieber einmal rollen lassen und dann scharf vor der Kurve bremsen“, sagt Sebastian Voigt. Tempo 70 bekommt man mit der Methode übrigens recht schnell drauf. – Schön, dass die Autofahrer dabei in aller Regel freundlich reagieren. Seit Beginn der Tour sei es lediglich drei-, viermal vorgekommen, dass Autofahrer die Gruppe beim Überholen geschnitten hätten. Dabei müsste auf hügligen Abschnitten manch Autofahrer geduldig hinterher fahren. „Ich war überrascht, wie viele das entspannt nehmen: Das liegt vielleicht daran, dass auch die meisten Autofahrer im Harz im Urlaub sind“, sagt der Riesaer.

