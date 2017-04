Geschälter Spargel zunehmend beliebter Die Agrar GbR Naundörfel hat extra neue Technik erworben, um den Trend zu bedienen.

Vorsichtig holt sich der Roboter im Glaskasten die erste Stange vom Fließband. Der nächste Greifer fasst sie oben am Kopf. Dann setzen die Messer an und ziehen die dünne Schale ab. So geht das im Sekundentakt.

„Unsere vorherige Maschine hat nicht ganz diese hervorragende Qualität gebracht“, sagt der Spargel-Sepzialist der Argar GbR Naundörfel René Heidig. Deshalb habe das Unternehmen investiert und sich letztlich für diesen Vertikal-Schneider entschieden. Das hochmoderne Gerät entferne die Schalen völlig rückstandsfrei.

Nach Angaben des studierten Agrar Managers Heidig erfreut sich geschälter Spargel bei den Kunden in der Region immer größerer Beliebtheit. Gaststätten stünden hier an erster Stelle, aber auch private Verbraucher würden den Zeitaufwand mittlerweile scheuen und griffen gern zur kochfertigen Stange.

Die Agrar GbR Naundörfel hat ihren Hofverkauf in Nieschütz seit Montag wieder täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Kilogramm Spargel kostet zwischen sieben und zwölf Euro. Dank einer ausgeklügelten Folientechnik hofft das Unternehmen, die zu Ostern erwartete starke Nachfrage befriedigen zu können. (SZ/pa)

