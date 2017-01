Gut zu wissen Geschäftsübergabe mit Hindernissen Frühzeitig hat sich Wilfried Schäfer entschieden, dass Cornelia John seine Wäscherei übernimmt. Doch sie zögerte.

Mit Cornelia John hat Wilfried Schäfer eine „würdige Nachfolgerin“ für seine Wäscherei gefunden, wie er sagt. Am Montag hat er ihr ein altes Waschbrett, seinen Glücksbringer, überreicht. Die 36-Jährige will einige Dinge verändern. © André Braun

Gerade einmal sechs Monate hat Cornelia John in der Wäscherei von Winfried Schäfer gearbeitet, da hatte er sie schon als seine potenzielle Nachfolgerin auserkoren. Ende 2014 war das. „Es kam für mich so überraschend, da habe ich erst einmal Nein gesagt“, erzählt die 36-Jährige. Doch seit Sonntag ist sie die neue Geschäftsführerin des Unternehmens im Waldheimer Gewerbegebiet.

Die Nachfolgersuche war für Schäfer nicht einfach. „Ich habe mir anfangs auch kaum Gedanken darüber gemacht. Zum 20-jährigen Bestehen bin ich gefragt worden, wer das Unternehmen übernimmt. Da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt“, sagt er. Der DA schrieb darüber. Am Tag des Erscheinens des Beitrags hätten sich einige Interessenten gemeldet. Der Passende sei nicht dabei gewesen. Das Gefühl habe einfach nicht gestimmt. Also hat er nochmals bei Cornelia John angefragt – und bekam ein Ja als Antwort. „Die Brücke Wohnstätten Hochweitzschen kamen 2015 auf uns zu. Sie wollten einen Fünfjahresvertrag abschließen. Da musste die Nachfolge geklärt sein, denn ich gehe im Mai 2018 in Rente“, sagt Wilfried Schäfer. Sein Herz hänge am Unternehmen. „Ich weiß es nun aber in guten Händen“, so der 64-Jährige. Er denkt nicht, dass es ein Problem für ihn wird, nun nur noch der Angestellte zu sein. Cornelia John ergänzt: „Für mich ist es ungewohnt, auf dem Chefsessel zu sitzen.“

Schäfer hatte Anfang 1993 die GmbH gegründet. „Als Firmenstart rechne ich allerdings April 1994. Da hat sich die erste Trommel gedreht – mit Arbeitsbekleidung der Firma Neidhardt“, sagt Schäfer. Das Unternehmen sei sein erster Kunde gewesen. Klappern gehörte nicht nur sprichwörtlich zum Handwerk. Er sei auf die Firmen und Hotels zugegangen, um von seinem Angebot zu erzählen. Das hat gefruchtet. Cornelia John sagt: „Aktuell haben wird 350 Kunden, darunter Hotels, das DRK und seit einem Jahr die Wohnstätten.“

Dass sie die neue Chefin wird, habe sie vorher nur mit ihrem Lebensgefährten besprochen: „Meine Familie weiß bisher nichts. Es wird für sie eine Überraschung sein.“ Die 36-Jährige hat eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Textilreinigung absolviert und dann in Roßwein in einer Wäscherei gearbeitet. „Wir sind 2009 nach Töpeln gezogen. Meine Tochter ging ohnehin in Waldheim zur Schule. Die Arbeitszeiten und kurzen Wege waren ausschlaggebend für den Wechsel nach Waldheim“, erzählt sie. Wilfried Schäfer suchte zu diesem Zeitpunkt eine neue Angestellte. Derzeit sind es fünf. „Es war für mich wichtig, dass sie ihre Arbeitsstelle behalten können. Das war auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich mach’s“, sagt Cornelia John.

Ein paar Dinge will sie umkrempeln. Zuallererst muss neue Bürotechnik her. „Es gibt hier keinen Internetanschluss, der Computer ist sehr alt“, sagt sie. Zudem ist ein Hallenanbau geplant. Das hat Schäfer schon vorangetrieben. „Wir wollen die Hygienewäscherei ausbauen“, sagt sie.

