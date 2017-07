Geschäftsleuten fehlt Umsatz Seit dem Frühjahr ist die Strecke von Krietzschwitz nach Neundorf gesperrt. Das hat Folgen für die ortsansässigen Unternehmer.

Annett Keil aus Pirna-Neundorf sehnt dem Ende des Straßenbaus entgegen. Dann kommen wieder mehr Kunden. © Steffen Unger

Giso Hensel versucht erst gar nicht, die Situation schön zu reden. „Es ist schlimm. Die Sperrung haben wir sofort bemerkt“, sagt der Angestellte des Getränkemarktes Nuck in Pirna-Neundorf. Damit meint er die aktuelle Baumaßnahme im Auftrag der Stadtwerke Pirna auf der Verbindungsstraße zwischen Krietzschwitz und Neundorf. Seit dem Frühjahr ist die Straße gesperrt.

„Natürlich kommen so wesentlich weniger Kunden zu uns nach Neundorf. Wir sind hier ja quasi abgeschnitten“, erklärt Hensel. Er spricht von Umsatzeinbußen bis zu 30 Prozent. Um diesen Verlust zu kompensieren, versuchen die Mitarbeiter einen noch besseren Service anzubieten und liefern die Getränke beispielsweise auch zu den Kunden nach Hause. Trotzdem: Die laufenden Kosten bleiben. Immerhin drohe keine Entlassung der zwei Angestellten des Getränkemarktes. Aber Hensels Fazit lautet: „Wir atmen auf, wenn die Straße endlich wieder frei ist.“

Ähnlich denkt Annett Keil, die seit 2005 einen Blumenladen an der Vorwerkstraße in Neundorf betreibt. „Bei mir sind die Umsatzeinbrüche sogar noch höher, nämlich mindestens 50 Prozent“, sagt die Unternehmerin. Es hat sie hart getroffen, dass der Durchgangsverkehr in die Sächsische Schweiz komplett weggefallen ist. „Viele haben vor allem vor dem Wochenende Blumen mitgenommen.“ Für die Betriebskosten und die Beiträge der privaten Rentenversicherung muss sie trotzdem monatlich aufkommen. „Darauf nimmt keiner Rücksicht“, sagt Annett Keil, die momentan von Rücklagen zehrt.

Die betroffenen Geschäftsleute in Neundorf müssen noch Geduld haben. Laut Plan werden die Kanalarbeiten in der Straße erst Mitte November abgeschlossen. Immerhin: „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, sagt Ute Ullrich von den Stadtwerken Pirna. Aktuell werden die Schmutzwasserkanäle gelegt und der Bau der Hausanschlüsse fortgesetzt. Parallel dazu verfüllen die Arbeiter den Kanalgraben und stellen die Fahrbahn sukzessive wieder her.

