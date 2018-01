Geschäftsidee „made in Sachsen“

© Jens Trenkler

Was die Chinesen nicht geschafft haben, will nun eine Ideenschmiede vor Ort in die Wege leiten. Statt der Riesenfabrik „made in Fernost“ jetzt ein Geschäftsmodell nach Entwicklungen von „made in Sachsen“. Das kann durchaus funktionieren, vor allem klingt es realistischer als die bombastischen Zahlen von einer Milliarde Investitionsvolumen und 1 000 neuen Jobs. Auf jeden Fall ist es greifbarer. Denn die, die es in die Wege leiten sollen, sind von hier. Und bleiben auch hier. Fabrikneubauten wie die von CCI Assembly und Acosa im Gewerbegebiet Kodersdorf sind vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber doch für eine lange Zeit geschaffen worden. Mit ihnen ist der Name der Elbe Flugzeugwerke untrennbar verbunden. Dass sich das Unternehmen für eine positive Entwicklung der Luftfahrtindustrie im Freistaat einsetzen will, darf man ruhig glauben. Und auch wenn die Firma in Rothenburg nur als Impulsgeber und Ideenentwickler, als Berater und Partner auftreten will, ist das eine gute Sache. Denn als anerkanntes Spitzenunternehmen in der Airbus-Zulieferindustrie verfügen die Dresdener über einen ausgezeichneten Namen in der Branche. Wenn ihr Chef Andreas Sperl nun davon spricht, Interessenten aus dem In- und Ausland für das Projekt auf dem Rothenburger Flugplatz gewinnen zu wollen, ist das nicht nur so dahergesagt, sondern eine Ankündigung, hinter der auch das notwendige Potenzial steckt. Die Stadt geht damit zwar keinen rosigen (ach je, die sollte es vor Jahren mit der Rosenzucht ja auch schon mal geben) Zeiten entgegen, wohl aber einer Zukunft, für die von Akteuren aus der Region hart gearbeitet wird. Das kann klappen!

