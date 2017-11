Geschäftsführer Gabriel im Reisefieber Der Außenminister nimmt auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch einmal Tempo auf. Alles darf er sich dabei jedoch auch nicht leisten.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) spricht im Lager Kutupalong in Bangladesch, wo derzeit rund 827 000 Flüchtlinge aus Myanmar leben, mit Rohingya-Kindern. © dpa

Außenminister Sigmar Gabriel gewinnt schon vom Hubschrauber aus einen Eindruck vom Ausmaß der Flüchtlingskrise, die sich zwischen Myanmar und Bangladesch abspielt. Über Kilometer ziehen sich Barackensiedlungen über die grünen Hügel der Gegend, die Cox’s Basar genannt wird. Einer der längsten Sandstrände der Welt ist nicht weit. Jetzt spielt sich hier die laut UN „am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise weltweit“ ab. In weniger als drei Monaten sind 620 000 Angehörige der muslimischen Rohingiya-Minderheit aus dem überwiegend buddhistischen Myanmar vor Gewalt und Verfolgung nach Bangladesch geflüchtet. Es gibt Berichte über Vergewaltigungen, Folter, Vertreibung. Viele der Flüchtlinge, die im Camp Kutupalong im Süden Bangladeschs ankommen, sind körperlich oder seelisch verletzt – oder beides.

Gabriel spricht von einer „katastrophalen Lebenssituation“. Er ist zusammen mit seinen Kollegen aus Schweden, Japan und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini nach Kutupalong gekommen. Man merkt ihm nicht an, dass er nur noch geschäftsführend Außenminister ist. Wie lange dieser Schwebezustand anhält, weiß niemand so genau. Mehr als ein paar Wochen werden es nicht mehr sein. Aus denen will Gabriel jetzt noch so viel wie möglich herausholen. Allein in der vergangenen Woche war er nacheinander in Brüssel, Rom und Minsk, bevor er nach Bangladesch und Myanmar aufbrach.

Als Geschäftsführer im Auswärtigen Amt muss man aber auch darauf achten, dass man an sensiblen Stellen nicht zu weit geht. Und vor allem sollte man diplomatische Verwerfungen vermeiden. Gabriels ganz offensichtlich an Saudi-Arabien gerichteter Vorwurf des außenpolitischen „Abenteurertums“ in der Libanon-Krise hat zu einer solchen Verwerfung geführt. Am Samstag zog das Königshaus in Riad seinen Botschafter vorübergehend aus Berlin ab – eine Form des Protests, die nur bei ganz erheblicher Verärgerung gewählt wird. Im Auswärtigen Amt hofft man jetzt, dass schnell Gras über die Sache wächst.

Ob der Eklat Gabriel zu mehr Zurückhaltung auf den letzten Metern animieren wird, darf bezweifelt werden. Zum Muster-Diplomaten ist er auch in zehn Monaten als Außenminister nicht geworden. Und zumindest eine Reise ist noch fest gebucht. Ende November geht es zu einem EU-Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste. (dpa)

