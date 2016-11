Geschäfte von Baustellen eingekreist Noch mindestens bis Mitte des Jahres bleibt die Bahnhofstraße gesperrt. Die Kunden bleiben aus, obwohl die Erreichbarkeit gar nicht so schlecht ist.

Vor der Tür der Filiale der Bäckerei Körner ist die Bahnhofstraße eine Baustelle. Die Fußgänger kommen über eine Art Übergang zur ehemaligen Ladestraße. Auch die Weststraße ist aufgerissen. © Jens Hoyer

Die Haema hat einen halblauten Hilferuf herausgeschickt. In einer Pressemitteilung klärt der Blutspendedienst darüber auf, dass immer dringend Blut benötigt wird und die Leute sich doch nicht davon abhalten lassen sollen, welches zu spenden. Die Haema ist jeden Montag, alle zwei Wochen auch dienstags in ihrer Blutspendestation in Döbeln. Sie hat dafür Räume im Haus Bahnhofstraße 32 angemietet.

Das Geschäftshaus ist aber seit voriger Woche von zwei Seiten von einer Baustelle eingeschlossen. Der Ausbau der B 175 in Döbeln West war in die Bahnhofstraße vorgerückt. Auch auf der Weststraße bis zum Sternplatz ist die Fahrbahn abgefräst. Für die Mitarbeiter der Haema ist es damit nicht nur schwieriger, Liegen und Gerät in ihre Räume zu schaffen. Auch die Spender bleiben aus. Waren es in der Regel um die 40 pro Tag, so sackte die Zahl in der vergangenen Woche auf 22 ab. „Wir haben die Befürchtung, dass die Spender während der Bauarbeiten nicht mehr kommen“, sagte Marion Junghans, zuständig für die Unternehmenskommunikation.

Nicht nur sie hat diese Befürchtung. Auch Tierarzt Uwe Köhler, der in dem gleichen Haus seine Praxis betreibt. „Mal sehen, ob wir das überstehen“, sagt er. Der Tierarzt hat die Hoffnung, dass seine Kunden mit der Baustelle zurecht kommen – denn eigentlich sei die Erreichbarkeit vergleichsweise besser geworden, seit die Grimmaische Straße wieder offen ist. Die Kunden können gegenüber dem Geschäftshaus an der ehemaligen Ladestraße parken, die für die Zeit der Bauarbeiten die Behelfszufahrt zum Hauptbahnhof ist. „Notfälle mit größeren Tieren, etwa Hunden, können wir auch über die Tiefgarage reinholen. Sie ist über die Grimmaische Straße erreichbar“, sagte Köhler.

Seit vergangenem Herbst bis Anfang Oktober war die Weststadt durch die Baustelle von Verkehr aus Richtung Großbauchlitz abgeschnitten. „Das haben wir auch schon gemerkt“, sagte Franziska Seyffarth, die Chefin der Bäckerei Körner. Sie betreibt an der Bahnhofstraße/Ecke Weststraße eine Filiale mit Café. Jetzt ist das Geschäft von der Baustelle förmlich eingeschlossen. „Die Auswirkungen sind gravierend. Wo sollen denn die Leute parken? Und das kurz vor dem Weihnachtsgeschäft“, meint sie. „Wir versuchen, das durchzuhalten.“ Vor allem die Stammkundschaft komme zwar trotzdem in den Laden. „Aber am Sonntag war im Café gar nichts los“, sagte sie.

Noch bis voraussichtlich Mitte des Jahres wird dieser Ausnahmezustand anhalten. Die Bauarbeiter sind gerade dabei, den Fußweg am Geschäftshaus teilweise wegzubaggern. In den Fußweg werden die Stadtwerke Nieder- und Mittelspannungskabel verlegen lassen. Später ist der Abwasserzweckverband dran, der neue Kanäle vergraben lässt. Die Busse aus Richtung Innenstadt rollen über die ehemalige Ladestraße zum Hauptbahnhof. Der Bahnhof ist jetzt aber auch bequem über die Lindenallee und den neuen Kreisverkehr zu erreichen. Die Lindenallee war erst Anfang dieser Woche für den Verkehr freigegeben worden.

