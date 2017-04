Geschäfte öffnen zum Einigkeitsfest

Der Großröhrsdorfer Stadtrat hat zu den verkaufsoffenen Sonntagen entschieden. © René Plaul

In diesem Jahr wird es zwei verkaufsoffene Sonntage in Großröhrsdorf geben. Das beschloss jetzt der Großröhrsdorfer Stadtrat. So haben Händler die Möglichkeit ihre Geschäfte am Sonntag des Einigkeitsfestes (9. bis 11. Juni) zu öffnen. Es findet wieder rund um die Großröhrsdorfer Kulturfabrik statt. Der zweite Sonntag ist der 10. Dezember.

Am Wochenende des 9. und 10. Dezembers findet in Großröhrsdorf der Weihnachtsmarkt statt. Eine Anfrage für einen Verkaufssonntag zur Kirmes in Bretnig habe es nicht gegeben, so die Information der Stadt. Sie habe sich auch mit dem Gewerbeverein in Verbindung gesetzt. Es seien keine besonderen Wünsche der Händler an die Stadt herangetragen worden.

Die Stadt schöpft damit die gesetzlich möglichen vier Sonntage nicht aus. Das Gesetz schränkt allerdings auch ein, dass solche Verkaufssonntage nur zu besonderen Anlässen möglich sind. (SZ/ha)

