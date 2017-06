Geschäfte öffnen nur an einem Sonntag Die Waldheimer Gewerbetreibenden können am 10. Dezember verkaufen.

Symbolfoto: Uwe Soeder

Bis zu viermal dürfen Geschäfte einer Stadt pro Jahr an einem Sonntag öffnen. In Waldheim nehmen die Gewerbetreibenden diese Möglichkeit 2017 aber nur einmal wahr: am 10. Dezember, dem zweiten Advent. Für diesen und die beiden vorangehenden Tage ist der historische Weihnachtsmarkt geplant. Bisher hatten die Geschäfte meistens am zweiten und vierten Advent geöffnet. Doch letzterer fällt in diesem Jahr direkt auf Heiligabend. Deshalb ist das nicht möglich.

Die Stadträte entschieden sich einstimmig für die einmalige Sonntagsöffnung, wobei Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) darauf hinwies, dass weitere offene Sonntage auch später noch nachträglich beschlossen werden können. (DA/rt)

