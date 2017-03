Geschäfte öffnen an drei Sonntagen Die drei verkaufsoffenen Sonntage in Neustadt wurden jetzt im Stadtrat beschlossen. Nicht alle Geschäfte öffnen allerdings an diesen Tagen.

In Neustadt kann man dieses Jahr an drei Sonntagen einkaufen. © Egbert Kamprath

Die Stadt Neustadt plant im laufenden Jahr insgesamt drei verkaufsoffene Sonntage. Die Termine haben die Mitglieder des Stadtrates in der jüngsten Sitzung beschlossen. Die Läden können demnach am 2. April, 3. und 17. Dezember, jeweils zwischen 12 und 18 Uhr, öffnen. Die ersten beiden Termine betreffen den Bau- und Gartenmarkt Häntzschel an der Wilhelm-Kaulisch-Straße. Am Sonntag wird hier das traditionelle Frühlingsfest veranstaltet. Am 3. Dezember wird der Markt dann erneut geöffnet sein. An diesem Tag findet dort ein Weihnachtsmarkt statt. Der letzte verkaufsoffene Sonntag betrifft den 17. Dezember. An dem Wochenende findet der Neustädter Weihnachtsmarkt statt und die Läden in der Innenstadt dürfen öffnen.

Anders als an den zwei Terminen im Dezember werden an diesem Sonntag aber nicht alle Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen öffnen dürfen. Der 2. April betrifft nur den Bau- und Gartenmarkt, teilt Ordnungsamtschef Sascha Große mit.

Da sich bisher nur zwei Antragsteller für verkaufsoffene Sonntage gefunden haben, sind in Neustadt noch weitere Termine möglich. Insgesamt vier Sonn- oder Feiertage darf die Stadt bei Bedarf bestimmen, an denen zwischen 12 Uhr und 18 Uhr eingekauft werden darf. (SZ/kat)

zur Startseite