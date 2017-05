Geschäfte füllen sich wieder Es ist schwierig, neue Mieter für leerstehende Läden in der Innenstadt zu finden. Trotzdem gelingt es.

Für dieses Geschäft am Obermarkt wird auch ein Mieter gesucht. © privat

Das Geschäftsleben in der Döbelner Innenstadt ist immer noch vergleichsweise rege, aber auch hier macht sich doch eine leichte Ermüdung bemerkbar. Allein sieben Läden stehen in den Top-Lagen am Obermarkt und an der Bäckerstraße leer. Aber manchmal dauert es auch nur eine Zeit, bis Geschäfte wieder vermietet werden. In der ehemaligen Kunststube am Obermarkt ist der Leerstand bald Geschichte. „Es zieht ein Anbieter von erzgebirgischer Holzkunst ein“, sagte Dr. Gerd Naether, der als Makler das Geschäft vermittelt hat. Der Vertrag sei abgeschlossen. „Das passt da rein, das ist ein schöner Standort“, sagte er . Trotzdem hatte es ein halbes Jahr gedauert, bis der Laden wieder vermietet werden konnte.

Gleich gegenüber hatten im vergangenen Jahr die Betreiber des Reformhauses zugesperrt. „Um das Geschäft war es schade, aber es war kein Nachfolger zu finden“, sagte Annett Hajek, Eigentümerin des Hauses. Mittlerweile gebe es aber Interessenten, die ernsthaft planen, in den Laden einzuziehen. Allerdings werde es immer schwieriger, Mieter für die Läden in der Innenstadt zu finden. „Wer geht in den Zeiten von Internethandel das Risiko ein, ein Geschäft neu zu eröffnen?“

Auch Immobilienmakler Hans-Peter Dietrich schätzt ein, dass es eine gewisse Zurückhaltung gibt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dietrich will aber nicht schwarz malen. Es gebe zwar keinen großen Ansturm auf die Geschäfte, aber trotzdem immer wieder Nachfragen. „Ich sehe das in Döbeln nicht so pessimistisch. Da sieht es in anderen Städten viel schlechter aus.“ Den Laden an der Ecke Sattelstraße, der sehr lange leer stand, hatte Dietrich vor einigen Monaten vermieten können. Für andere Geschäfte gebe es derzeit keine Interessenten.

In das Geschäft der TAG Wohnen im Alten Amtshaus ist gerade eine Ausstellung des Restaurierungsateliers von Tina Walter untergebracht – allerdings nur vorübergehend, wie Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG Wohnen sagte. „Es ist nicht einfach, neue Mieter zu finden. Wir wollen da auch nicht jeden reinnehmen, weil dann die Gefahr groß ist, dass er nach drei Monaten wieder auszieht“, so Förster-Wehle. Döbeln habe eine unglückliche Größe. „Viele Ketten gehen nur in größere Städte“, sagte er.

Die Stadtverwaltung tut einiges, um die Innenstadt zu stärken. Schon vor einigen Jahren hatte die Verwaltung ein sogenanntes Einzelhandels- und Zentrenkonzept aufgestellt, das verhindern soll, dass sich an der Peripherie Handel mit Sortimenten ansiedelt, die auch für die Innenstadt relevant ist. So war schon der Bau eines weiteren Einkaufsmarktes an der Burgstraße verhindert worden, der dem Einzelhandel und vor allem Edeka in der Innenstadt geschadet hätte.

Jetzt geht man bei der Verwaltung den nächsten Schritt. In seiner vergangenen Sitzung hatte der Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gebiet in Großbauchlitz aufzustellen, in den sich Aldi und Netto befinden. „Wir wollen gewappnet sein, falls es Absichten gibt, den Standort zu erweitern“, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Eine Vergrößerung soll nicht zugelassen werden. Der Stadtort habe nur geringe Bedeutung als „Nahversorger“ von Großbauchlitz. „Dort gibt es vor allem Autokunden“, so Hanns.

