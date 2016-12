Geschäft mit Biss Peter Welp macht aus der Not eine Tugend und seinen Namen zur Firma. Bei ihm gibt’s jetzt Futter für Tiere.

Peter Welps Mops Lou ist schon mal zufrieden mit dem, was Herrchen jetzt macht. Der Berggießhübler verkauft Tierfutter. © kristin richter

Berggießhübel. Es sieht aus wie im Supermarkt, es liest sich wie im Supermarkt und ist ein Supermarkt – für Tiere. Kalbsbrust, Gans, Rindergulasch, Hühnerragout und für zwischendurch ein paar Hühnerhälse. Die Speisekarte lässt keine Wünsche offen. Peter Welp erfüllt sie, erst dem Frauchen oder Herrchen, dann dem Tierchen. Er bietet nun wie sein erfolgreicher Vorgänger in Gottleuba Tierfutter des Qualitätssiegels Barf an. Tierfutter zu verkaufen, war nun nicht gerade der Traumjob des 51-Jährigen. Er ist studierter Bankkaufmann und Buchhalter, hat im Sommer eine Weiterbildung beendet und für seine neue Arbeit eigentlich überqualifiziert. Peter Welp hat sich beworben – unter anderem als Kämmerer bei der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel – und gesucht, und als sich das mit dem Tierfutter ergab, gedacht, warum nicht. Er stand immerhin vor der Frage, Hartz IV oder selbstständig. Und bei Letzterem schaden seine Studien auf keinen Fall. Aber „für überqualifiziert kann ich mir nichts kaufen.“ Vom Arbeitsamt gab es ein achtwöchiges Existenzgründer-Coaching, was ihm richtig gut half. Er bekam noch einmal Tipps, wie er sich als Selbstständiger gegen Arbeitslosigkeit versichern kann und für seine Werbestrategie. Dass Peter Welp für den Firmennamen FutterWelp seinen Familiennamen verwendete, lag nahe – auch wenn das Futter nicht nur für kleine Hunde ist. Für die Katzen zum Beispiel liegt Lachs in der Truhe.

Barf-Produkte sind biologisch, zwei Jahre haltbar und kosten um die vier Euro pro Kilogramm. Ein halbes Kilogramm „Gans komplett“ ist für 2,35 Euro zu haben, 1,1 Kilogramm Kalbsbrust kostet 3,50 Euro und das Kilo Hühnerragout 4,95 Euro. Welp hat die meisten Preise schon im Kopf. Die ersten Kunden waren ja auch bereits da. Die Truhen sind voll. Er muss erst noch ausprobieren, was besonders gefragt ist. Wenn die Hunde einkaufen würden, würden sie vor allem „Rind in großen Stücken“ kaufen, sagt Welp. Da kann der Wolf im Hund mal richtig Fleisch reißen, sagt Peter Welp. Wenn das Fleisch zerkleinert ist, heißt es deshalb gewolft. Lou, der Mops von Welp, steht auf Hühnerragout.

Für das gesundheitsbewusste Tier kauft Herrchen den Fitness-Mix mit Gemüse – Erbsen und Möhren. Und Gourmet-Hunde bekommen die „Grüne Box“ serviert. Die Fleischwurst für Tiere ähnelt der Jagdwurst für Menschen. Peter Welp hat sie probiert, die tierische Fleischwurst: „Super Fleisch, nur nicht gewürzt.“ Die Geschmäcker sind eben verschieden und auf Dauer ist das nichts für Zweibeiner.

Peter Welp sieht den Bedarf für die Tiernahrung, kann auf Kunden zurückgreifen und hat schon neue gewinnen. Er liefert im Landkreis auch nach Hause, sieben Tage die Woche, ab 25 Euro. Das ist ihm wichtiger als Versand über Internet. Er ist überzeugt, das war die richtige Entscheidung, nicht nur, weil er keine andere Wahl hatte. Es ist für ihn keine Notlösung, sondern die Chance. Und mit über 50 weiß man auch, im Leben geht nicht alles geradlinig.

Das Regal am Eingang erinnert an einen Wellnesstempel – für Tiere. Pfotenbalsam, Seealgen und Hanföl – ganz legal. Nach dem Motto „Für meinen Hund nur das Beste“ gibt es auch Bachblüten-Therapie. Wer seinem Vierbeiner Silvester etwas Gutes tun will, beruhigt ihn mit Nr. 2. Ist der Hund gereizt, wird Nr. 3 empfohlen, bei Stress und im Notfall kommt Nr. 1 zum Einsatz. Was dem Menschen nicht schadet, kann auch fürs Tier gut sein …

zur Startseite