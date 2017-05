Geschäft läuft Unternehmen sind mit dem neuen Einkaufszentrum im Görlitzer Norden zufrieden. Der Umbau geht indes weiter.

Der Markt in Nord am Freitag: Das Geschäft läuft. Anfang April wurde der erste Teil nach dem Umbau des Einkaufsmarktes rund um Marktkauf in Königshufen eröffnet. Nun steht der zweite Bauabschnitt an, außerdem der Abriss des früheren Vobis-/Orion-Gebäudes. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Tage des Gebäudes, in dem Vobis und Orion im Einkaufszentrum in Nord früher ihre Waren anpriesen, sind gezählt. Es wird weggerissen. Wann genau ist noch offen, „mittelfristig“, sagt Centermanager Claus-Dieter Koziel. Anstelle des Hauses wird ein Pylon aufgestellt, eine Art hoch aufragende Säule. An der werden die Namen der Mieter im Einkaufszentrum rund um Marktkauf angebracht – und der neue Name des gesamten Komplexes. „Wir sind gerade dabei, den entsprechenden Schriftzug gestalten zu lassen“, sagt Claus-Dieter Koziel. Wie der Name des Einkaufszentrums in Nord lauten wird, verrät er noch nicht. In der kommenden Woche soll dieses Geheimnis gelüftet werden. Zur Eröffnung des ersten Bauabschnittes gab es dazu einen Wettbewerb.

Zunächst hatte sich Burger King für das nun leere Vobis-/Orion-Gebäude interessiert. „Das Interesse an einer Ansiedlung besteht weiterhin, beiderseits“, sagt Claus-Dieter Koziel. Burger King müsste dann allerdings neu bauen. Eine Fläche hat der Centermanager schon im Auge: ein Stück Parkplatz, etwa zwischen dem Abrisskandidaten und dem Adler-Modehaus, in etwa dort, wo jetzt die großen Abfallbehälter stehen. Die Nähe zu McDonalds macht Claus-Dieter Koziel keine Sorgen. „Es gibt etliche Beispiele, bei denen die beiden Unternehmen räumlich noch enger zusammenstehen. Jeder hat seinen eigenen Kundenkreis. Das funktioniert“, sagt er.

Der Erotikartikelhersteller Orion jedenfalls hat den Umzug in das umgebaute Einkaufszentrum ein paar Meter weiter nicht bereut. „Gerade in den ersten Wochen zeigt sich ein guter Zuwachs an Kunden“, sagt Orion-Sprecher Jens Seipp. Von der Neugestaltung des Einkaufszentrums werde das Geschäft profitieren. „Sicher spielt hier die Eröffnungsphase des kompletten Centers auch eine Rolle“, sagt er. Ob der Kundenstrom anhält, diese Frage lasse sich allerdings erst in einigen Monaten beantworten. „Im Moment sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden“, so Jens Seipp. Orion ist nicht das einzige Unternehmen, dass sich über Kundenzuspruch freut. „Es läuft gut. Das sagen alle Mieter des neuen Zentrums“, sagt Claus-Dieter Koziel. Teilweise seien sie überrascht, wie gut die Geschäfte angenommen werden.

Nicht nur die Unternehmen sind offensichtlich zufrieden, sondern auch die Kunden. Das zeigen E-Mails an das Centermanagement. „Es taucht allerdings immer wieder einmal die Frage auf: Warum ein weiterer dm und nicht Rossmann? Das ist eben eine Konzernentscheidung“, sagt Claus-Dieter Koziel. Das Einkaufszentrum gehört der CEV Handelsimmobilien GmbH, die wiederum zum Edeka-Verbund. dm hat mit dem Geschäft in Nord bereits seinen vierten Markt eröffnet. „Er wird sehr gut angenommen“, sagt die dm-Gebietsverantwortliche Heike Hentschke. „Es kommen täglich neue Kunden, die sich freuen, dass wir mit dem Standort in der Nieskyer Straße nun auch im Görlitzer Norden vertreten sind“, teilt sie mit.

Andere Geschäfte sehen die Entwicklung ähnlich, Beispiel Modeanbieter Takko. „Die Filiale wird sehr gut angenommen – wir sind mit der Entwicklung überaus zufrieden. Dem Standort Görlitz und unseren Kunden vor Ort fühlen wir uns sehr verbunden“, sagt Sprecherin Carolin Bartnick.

Inzwischen wird schon, von den Kunden unbemerkt, am Einkaufszentrum weitergearbeitet. Der zweite Bauabschnitt rund um Marktkauf steht an. „Hinter der Fassade geht schon viel vor sich“, sagt Centermanager Claus-Dieter Koziel. Bis die Kunden davon etwas mitbekommen, werde noch eine Weile vergehen. Von den Arbeiten wird Marktkauf selbst betroffen sein. Der Markt wird sich verkleinern, übersichtlicher werden. Zudem ist ein 600 Quadratmeter großer Gastronomiebereich geplant. Die bisherigen Anbieter hier bleiben. „Die Arbeiten gehen bei laufendem Betrieb vor sich“, sagt Claus-Dieter Koziel. Dies sei eine große Herausforderung in der Organisation. Das Einkaufszentrum in Königshufen wurde 1993 gebaut. Es gilt als Nahversorger für 280 000 Menschen. „Wir streben jetzt einen größeren Kundenkreis an“, sagt der Centermanager. Wie es aussieht, scheine das zu klappen.

