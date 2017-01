Geschäft ist jetzt wasserfest Uhrmacher Michael Pietsch hat sich seine Ladenmöbel hochwassersicher bauen lassen. Das hat eine Weile gedauert.

Michael Pietzsch in seinem neu eingerichteten Geschäft. Die Möbel sind wasserresistent oder transportabel. © Dietmar Thomas

Zweimal ist Michael Pietsch mit seinem Uhren- und Schmuckgeschäft schon in den Fluten versunken und hatte die gesamte Einrichtung eingebüßt. 2002 in der Bäckerstraße, 2013 in seinem Haus am Niedermarkt. „Wenn es mal stark regnet, bekomme ich immer noch Puls. Das wird man nicht mehr los“, sagt er. Einiges hat der Händler schon unternommen, um künftig Schäden zu verringern. Der Fußboden im Geschäft ist aus Kalkstein. Und fast vier Jahre nach dem Hochwasser ist jetzt auch die Inneneinrichtung so, wie Pietsch sie haben wollte: wasserfest. Es hatte sich als harte Nuss erwiesen, eine solche bauen zu lassen. „Bezahlbar sollten die Möbel auch sein. Wir haben lange niemanden gefunden, die das konnte. Eigentlich wollte ich ja eine Firma in der Nähe haben“, sagte Pietsch.

Ein Einrichtungsbauer aus Bayern hat die Möbel schließlich nach den Wünschen des Uhrmachers gefertigt. Dieser habe ihm schon 2002 die Einrichtung für ein Schaufenster spendiert, sagte Pietsch. „Die haben gleich gesagt: Euch kennen wir. Ihr armen Schweine wart wieder dran.“ Eine Weile hatte es noch gedauert, bis die Firma den Sonderwunsch erfüllen konnte: „Die haben sogar das Material getestet und für ein paar Wochen ins Wasser geschmissen“, erzählt Pietsch. Dabei handelt es sich um einen besonders resistenten Kunstharz-Verbundwerkstoff, der unter anderem für den Bau medizinischer Möbel eingesetzt wird und der bis vor Kurzem sehr teuer sei. „Aber jetzt ist der Patentschutz ausgelaufen und die Preise sind gefallen“, erzählte Pietsch.

Aus dem Material ist der Korpus der Möbel gefertigt worden, nicht sichtbare Teile sind aus Edelstahl. Die Kästen unter den Vitrinen lassen sich herausziehen und abtransportieren. Auch ein Verkaufstresen mit Sitzecke ist transportabel, erklärte Pietsch. Wenn Hochwasser angekündigt ist, lässt sich alles per Hänger und Transporter wegschaffen. Um die Sachen in den ersten Stock zu hieven, wäre dagegen ein Aufzug nötig gewesen.

Die vorherige Einrichtung hatte sich der Uhrmacher nach dem Hochwasser aus allen Himmelsrichtungen zusammengeholt, teilweise gebraucht gekauft, teilweise geschenkt bekommen. In den vergangenen Wochen waren die alten Möbel aus- und die neuen eingebaut worden. Am Mittwoch war die Wiedereröffnung mit neuer Einrichtung.

Wie alle anderen Geschädigten bekommt der Uhrmacher Geld aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung. „Ich hatte die Verlängerung beantragt“, sagte er. Das habe auch den Vorteil, dass die Wände richtig austrocknen konnten. So ist auch die Gefahr gebannt, dass es hinter den neuen Vitrinen schimmelt.

