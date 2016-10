Geschäft geplündert Unbekannte haben die Schaufensterscheibe eines Ladens an der Rothenburger Straße in Rietschen eingeworfen, Motorsägen gestohlen - und sollen nach Polen geflüchtet sein.

Symbolbild © Daniel Maurer/dpa

Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Geschäft an der Rothenburger Straße eingebrochen. Passiert ist die Tat gegen 21.40 Uhr. Die Diebe sind mit einem in Polen zugelassenen Auto hingefahren, haben die Schaufensterscheibe eingeworfen und aus der Ablage mindestens sechs Motorkettensägen der Marke Husqvarna gestohlen. So berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz den Vorfall. Der Stehlschaden beträgt 3000 Euro. Zum Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt. „Nach ersten Informationen sind die Täter über einen Grenzübergang nach Polen geflüchtet“, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an. (szo/tc)

