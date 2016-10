Geschädigte setzen Belohnung aus Die Familie sucht den Unfallflüchtigen, der ihr Auto angefahren hat und sich danach unerlaubt entfernte.

Eine Unsitte greift um sich. In der letzten Zeit häufen sich im Landkreis Meißen die Fälle von Fahrerflucht. Erst in der vergangenen Woche berichtete die Polizeidirektion Dresden von zwei Parkplatzremplern in Großenhain.

Einer von beiden trug sich in der Nacht zum Sonntag zu. Dabei hatte ein unbekannter Autofahrer an der Poststraße den grauen Seat Leon einer jungen Familie angefahren und vorn komplett zerkratzt. „Es muss beim rückwärts Ausparken passiert sein“, sagt die geschädigte Seat-Besitzerin, denn am Unfallort wurden die Scherben eines Rücklichtes gefunden. „Die Polizei meint, dass es ein älteres Auto war“, sagt die junge Frau. Erst vor zwei Monaten war sie mit ihrem Mann von Berlin nach Großenhain gezogen. „Bisher glaubte ich, dass das Anrempeln beim Ausparken eher eine Berliner Masche ist“, sagt sie enttäuscht.

Sie und ihr Mann setzen nun eine Belohnung von 200 Euro aus. Die soll derjenige Zeuge erhalten, der die entscheidenden Hinweise auf den Unfallverursacher gibt. Diese nimmt das Polizeirevier Großenhain entgegen.

