Gesang im Erbgericht

Im Erbgericht in Polenz wird an Freitagabend, dem 4. November, gesungen. Beim Wirtshaussingen sollen ab 19 Uhr in ungezwungener Runde Volkslieder geträllert werden. Es werden auch Liedtexte zur Verfügung gestellt, teilt Martina Herrmann mit. Sie sorgt zusammen mit einer anderen Musikerin an der Gitarre und dem Akkordeon für die richtige Begleitung. (SZ)

