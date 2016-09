Gesang berührt Theaterbesucher Der Theater- und Musikverein ehrt Thembi Nkosi und Ji-Su Park – und geht neue Wege.

Der südafrikanische Tenor Thembi Nkosi überzeugte als Pluto in „Orpheus in der Unterwelt" © Marlies Kross Der südafrikanische Tenor Thembi Nkosi überzeugte als Pluto in „Orpheus in der Unterwelt"

Und Ji-Su Park in der Inszenierung von „Into the Woods“ (hier mit Mirjam Miesterfeldt).

Gemeinsam auf der Bühne standen sie schon des Öfteren, aber selten so in innigem Gesang vereint wie in der Inszenierung „Into the Woods“ im vergangenen Jahr. Da versuchten Thembi Nkosi und Ji-Su Park als Prinzen von Rapunzel und Aschenbrötel, sich gegenseitig im Liebesschmerz zu überbieten. Dieses Duett, so hieß es darauf in der SZ-Rezension, lohne allein den Besuch.

Am Sonnabend standen die beiden Sänger erneut vereint vorm Publikum. Diesmal nicht auf der Bühne, die Premiere von Strauß’ Operette „Wiener Blut“ kam ohne sie aus. Aber der Theater- und Musikverein zeichnete die beiden anschließend im Foyer des Görlitzer Theaters mit Sonderpreisen als die Publikumslieblinge der vergangenen Spielzeit aus. Vereinsvorsitzende Renate Winkler lobte den Gesang des Südkoreaners Park, Jahrgang 1980, der „uns Bilder vor Augen malt, selbst wenn wir nicht mehr im Theater sitzen“. Und der 28-jährige Südafrikaner Thembi Nkosi, der erst seit Herbst 2015 auf der Görlitzer Bühne steht, singe einfach schön. Damit das auch künftig der Fall ist, erhielten beide Sänger Gutscheine für neue Noten.

Die Zeremonie des Theater- und Musikvereins fiel in diesem Jahr kürzer als gewohnt aus, weil die höchste Ehrung bereits vorzeitig verliehen worden war. Konzertdramaturg Ronny Scholz erhielt schon im Juli bei seinem Abschied vom Görlitzer Haus eine Ehrennadel für seine jahrelange Arbeit als Mittler zwischen Theater und Publikum. Seit September arbeitet er als Dramaturg am Theater Münster, und Frau Winkler hatte die Auszeichnung vorgezogen, weil Scholz ja nun nicht einfach so schnell mal nach Görlitz kommen könne. Doch muss sich der Verein ohnehin neue Wege für die Wahl der Publikumslieblinge einfallen lassen. Bislang lagen jeweils den Programmheften die Abstimmungszettel bei. Doch die Theaterbesucher leisten sich immer seltener die Hefte, und so fanden auch nur wenige Zettel den Weg zum Verein zurück. Nun sollen die Zettel ausgelegt werden. Denn an der Wahl der Publikumslieblinge hält der Theaterverein fest.

