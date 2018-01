Rettungsschwimmen Gesamtsieg knapp verpasst Meißner Schwimmer belegen beim Nachtschmiedpokal in Görlitz starken zweiten Platz.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Meißen/Görlitz. Die Meißner Rettungsschwimmer fuhren mit 19 Sportlern am vergangenen Wochenende nach Görlitz, um den „Nachtschmiedpokal“ zum vierten Mal in Folge zu erkämpfen. Die Konkurrenz war groß, 120 Schwimmer aus Dresden, Pirna, Heidenau, Zittau, Görlitz und Meißen gingen an den Start. Bei diesem Mannschaftswettkampf steht der Spaß am Rettungssport im Mittelpunkt, aber natürlich wird von allen Sportlern großer Kampfgeist demonstriert.

Zunächst wurden in kleineren Staffeln verschiedene Disziplinen geschwommen. So standen u. a. Fußwärtspaddeln, Rettungsballzielwurf und Nudelreiten auf dem Programm. Die drei Meißner Staffeln schlugen sich gegen die oft ältere Konkurrenz sehr achtbar und belegten unter den 20 Staffeln die Plätze sieben, fünf und eins. Anschließend war das gesamte Team gefordert: Drei Stunden Schwimmen mit dem Ziel, möglichst viele Bahnen zu erreichen. Zwischendurch gab es Spezialaufgaben wie Rückenschwimmen oder Schleppen einer Puppe. Hierbei lieferten sich die Domstädter ein tolles Rennen mit dem Ausrichter, der das bessere Ende für sich hatte. Der Pokal ging an die Görlitzer, die Meißner wurden mit dem denkbar knappen Rückstand von nur drei Punkten hervorragender Zweiter. Ein sehr gelungener Wettkampf mit viel Kampf- und Teamgeist. Die jüngeren Sportler schlugen sich gegen die ältere Konkurrenz achtbar. Für nächstes Jahr steht das Ziel schon fest: den Pokal wieder zurück nach Meißen holen. (Lauerwald)

