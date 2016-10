Gerüstet für den Wenzelsmarkt Die Bauarbeiten am Bautzener Reichenturm stehen kurz vor dem Abschluss. Doch während des Weihnachtsmarkts bleibt das Wahrzeichen nun doch verhüllt.

Auch während des Wenzelsmarktes bleibt der Reichenturm verhüllt. Positiver Effekt: Bei der Romantica nächste Woche wird das Gerüst zur Projektionsfläche. © Uwe Soeder

Ohne Heizsonde ist es derzeit kaum noch auszuhalten. Bei zehn Grad Außentemperatur gehen die Arbeiten auf Bautzens höchster Baustelle einem Ende entgegen. „Allerdings rüsten wir den Reichenturm nicht mehr vor dem Wenzelsmarkt ab. Wir liegen etwa zwei Wochen zurück“, sagt Jobst Jaeckel vom städtischen Hoch- und Tiefbauamt. Zu der leichten Verzögerung führen vor allem die aufwendigen Verbleiungsarbeiten. Die Turmhaube bekommt erstmals einen Blei-Schutz. Dieser zeichnet sich durch seine extreme Witterungsbeständigkeit aus. Und das ist wichtig. Denn den Abschluss des Reichenturms hatten die Baumeister im 18. Jahrhundert nur verputzt. „Alle anderen Bautzener Türme haben eine Blech-, Naturstein- oder Ziegelabdeckung. Durch die unglückliche Materialwahl konnte über Jahre Wasser in den Bau eindringen“, sagt Jobst Jaekel.

Da die neue Dachabdeckung viele Jahrzehnte halten soll, behält der Bauherr die Ruhe, was die längere Bauzeit angeht. Zudem müssen auch an den vier Wappen noch einige restauratorische Handgriffe erledigt werden. Nach der Reinigung der Hoheitszeichen für Bautzen und Sachsen fiel den Denkmalschützern die verblasste Farbe auf. Gleichzeitig stellten sie fest, dass die Zeichen heraldische Fehler enthalten. Beim Bautzener Wappen war der Helm bislang gelb. Wenn die Gerüste fallen, erstrahlt er in Silber. Das sächsische Wappen wechselt im unteren Bereich von Schwarz auf Silber. – Die Arbeiten an Bautzens „Schiefen“ haben im Juni begonnen. Den ersten Spezialauftrag erhielten die Gerüstbauer, die schon auf Schloss Schwanstein ihr Können gezeigt haben. Sie mussten nämlich die Schräglage von 1,44 Meter über das Gerüst ausgleichen, damit die Bauarbeiter wiederum geradewegs zur Arbeit in luftiger Höhe kommen können. Insgesamt ist das Stangen- und Bretter-System 27 Etagen hoch. Nach zwei Metern folgt jeweils eine verstrebte, stabilisierende Metalllage. 550 Stufen sind es bis zur goldenen Wetterfahne auf der Spitze des Turms.

Dieser wurde Ende des 15. Jahrhunderts aus leichtem Holz errichtet. Gut 200 Jahre später erhielt er einen schweren Barockaufsatz aus Stein. Sein Gewicht lastete derart auf dem nur 80 Zentimeter tiefen Fundament, dass es absackte. Erst durch eine Fundamentbefestigung Anfang der 1950er Jahre konnte ein weiteres Kippen verhindert werden. Die aktuelle Generalüberholung kostet rund 380 000 Euro. Dabei rückten die Handwerker zunächst dem Hausschwamm in den Holzbalken zu Leibe, auch nasser Putz und kaputtes Mauerwerk mussten entfernt werden. Danach wurden die Holzbalkendecke in der obersten Ebene der Turmhaube und die Dielung der Aussichtsebene erneuert. Auch die vier verrotteten Rundfenster in den Gauben der Turmhaube wurden ausgetauscht. Außerdem erhielt das 52 Meter hohe Bauwerk auf seiner ganzen Länge einen neuen Anstrich. „Wenn die Bauplane fällt, erstrahlt er in einem Grau-Beige statt in weiß wie früher“, sagt Jobst Jaeckel.

Zwar sind die Bauarbeiten bis Ende November abgeschlossen. „Wir benötigen aber etwa drei Wochen, um das Gerüst wieder abzubauen“, sagt der Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauamtes. Deshalb bleibt der Reichenturm auch während des Wenzelsmarkts eingerüstet. Allerdings wird die Baustelleneinrichtung zurückgebaut, auch die Toiletten können wieder benutzt werden. Einen schönen Nebeneffekt hat die Verszögerung zudem: Zur Einkaufsnacht Romantica können Gerüst und Plane als große Projektionsfläche für Licht und Bilder genutzt werden. Im neuen Jahr soll der Abbau des Gerüsts dann zügig beginnen, dafür muss es aber schnee- und eisfrei sein.

Die Bauarbeiten am Reichenturm werden Jobst Jaeckel aber noch weiter beschäftigen. In seinem Büro steht ein Ordner mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus. „Immer wieder gab es vor allem Jugendliche, die am Gerüst hochgeklettert sind. Die Mehrfachtäter haben wir angezeigt“, sagt der Baustellenverantwortliche. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ließ er den massiven Bauzaun sogar mit Bodenankern verstärken.

