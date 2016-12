Gerüste am ehemaligen Ruinenhaus gefallen Die Fassade des einst verfallenen Hauses an der Dresdner Straße 46 ist fertig saniert. Jetzt gehen die Arbeiten innen weiter.

Nach langer Zeit ist der Blick auf die Häuser an der Dresdner Straße 44 und 46 wieder frei. Am Donnerstag sind die Gerüste gefallen. © Tobias Winzer

Die Dresdner Straße in Potschappel hat ein Schmuckstück mehr. Am Donnerstag sind die Gerüste am Gebäude mit der Hausnummer 46 gefallen. Der Blick auf die sanierte und in hellem Grau gestrichene Fassade ist somit frei. Auch das Haus daneben mit der Hausnummer 44, das in den vergangenen Wochen ebenfalls saniert wurde, ist zumindest von außen fertig.

Auftraggeber der Arbeiten, die im Frühjahr begannen, ist Milan Vorhand. Der Österreicher hat in Freital bereits Immobilien wie den Goldenen Löwen, das Storchenbrunnen-Quartier, den Glasmaschinenbau, das Ex-NKD-Kaufhaus oder die Seifenfabrik saniert. Wegen des desolaten Bauzustandes wollte Vorhand die Häuser an der Dresdner Straße 44/46 eigentlich abreißen und ein neues Haus bauen. Doch der Denkmalschutz stellte sich quer. Nachdem zwischenzeitlich ein Verkauf des Hauses im Gespräch war, entschied sich Vorhand doch noch für die Sanierung – auch, weil sich die Stadt an den Sanierungskosten beteiligt. Am Haus Dresdner Straße 46, an dem lange Zeit Passanten mit einem Gerüst vor herabfallenden Steinen geschützt werden mussten, waren umfangreiche Bauarbeiten nötig. Es gab einen Hausschwammbefall, weswegen die Decken ausgetauscht werden mussten. Auch ein Aufzug wurde installiert.

In das Haus einziehen wird der Pflegedienst Rietzschel, der seine Geschäftsräume bislang noch im Innenhof an der Seifenfabrik hat. Außerdem eröffnet dort der Allgemeinmediziner Tobias Klinger, der bislang noch gegenüber in der Dresdner Straße 55 arbeitet, eine neue Praxis. Im Dachgeschoss entsteht eine Senioren-Wohngemeinschaft. Wann die Arbeiten innen beendet sind, steht aber noch nicht fest.

Rund 900 000 Euro waren allein für die Bauarbeiten an der Dresdner Straße 46 veranschlagt. Für das Nachbarhaus hat Vorhand rund 300 000 Euro ausgegeben. Entstehen werden hier vier Zwei-Zimmer- und eine Vier-Zimmer-Wohnung – alle mit mittlerem Ausstattungsstandard.

zur Startseite