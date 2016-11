Gerüstbau-Auftrag gekündigt Wegen Unstimmigkeiten mit der Stadt wurde einer Firma der Gerüstbau an der Oberschule Mitte entzogen.

Das Vergabeverfahren für die Gerüstbauarbeiten an der Oberschule in Radebeul-Mitte muss wiederholt werden. © Symbolbild/dpa

Eigentlich stand schon im Mai fest, welches Unternehmen die Gerüstbauarbeiten an der Oberschule in Radebeul-Mitte übernimmt. Der 30 Jahre alte Plattenbau der Schule soll für rund zwei Millionen teilsaniert werden, weil mehr Platz für eine steigende Schülerzahl benötigt wird. Doch nun musste das Vergabeverfahren wiederholt werden, weil die Stadt der beauftragten Firma gekündigt hat. Wegen Differenzen im Hinblick auf die Vertragsdurchführung, wie es heißt.

Deshalb musste der Stadtentwicklungsausschuss jetzt erneut abstimmen, welche Firma das Gerüst bauen soll. Den Zuschlag erhielt diesmal die Bindig Gerüstbau GmbH aus Heidenau. Sie übernimmt die Arbeiten für eine Angebotssumme von rund 59 300 Euro. Die Firma ist bereits mehrmals für die Stadtverwaltung tätig gewesen. So übernahm sie zum Beispiel den Gerüstbau am Bahnhof Ost und an der zukünftigen Touristinformation in der Hauptstraße. (SZ/nis)

