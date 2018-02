Gerüst hält alte Waggonbauhalle Die Bauschäden werden immer schlimmer. Die Sanierung von „Werk I“ in Görlitz startet im Frühjahr.

Dieses mächtige Gerüst soll schlimmeren Schaden von der Halle fernhalten, die für das neue Jugend- und soziokulturelle Zentrum vorgesehen ist. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Görlitz. Mächtig sieht das Gerüst an der Fassade der alten Furnierhalle auf der Hilgerstraße aus. Eigentümer Kommwohnen hat das Gerüst dieser Tage aufgestellt, um die frühere Waggonbauhalle zu stabilisieren. Das Dach ist so marode, dass ohne das Gerüst die Sorge bestand, dass es einstürzt, ehe der Umbau zum Jugend- und soziokulturellen Zentrum „Werk I“ beginnen kann. Symbolisch startet der künftige Betreiber des Zentrums, der Verein Second Attempt, den Bau an diesem Wochenende mit verschiedenen Veranstaltungen. Dazu zählt, an diesem Sonnabend, ab 11 Uhr, aus dem wilden Ahorn rund um die Furnierhalle „Stämme der Erinnerung“ zu gestalten. Derzeit laufen Ausschreibungen für die ersten Arbeiten. Zuschläge sollen Anfang März und Anfang April erteilt werden, erklärte am Freitag Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz.

Derweil ist die Furnierhalle noch nicht in städtischem Besitz. Noch immer ist die Wohnungsbaugesellschaft Kommwohnen Eigentümer. Beide Seiten planen einen Grundstückstausch, doch ist er noch nicht unter Dach und Fach. (SZ/sb/ik)

