Gerüst am Reichenturm fällt Monatelang war am Bautzener Wahrzeichen gewerkelt worden. Ein großer Teil wird nun enthüllt – doch gänzlich fertig sind die Bauleute noch nicht.

Noch ist er verhüllt, aber bald soll sich der Reichenturm in Bautzen wieder ohne Gerüst präsentieren. © Uwe Soeder

Seit knapp einem halben Jahr ist Bautzens Wahrzeichen verhüllt – in Kürze soll das große Gerüst am Reichenturm endlich wieder verschwinden. Mitte Januar wollen die Gerüstbauer mit der Demontage beginnen. Vorausgesetzt, dass starker Wind oder extremer Schneefall die Bauleute auf der Zielgeraden nicht noch ausbremst. Nachdem bereits der Aufbau mehrere Wochen gedauert hatte, wird auch der Abbau einige Zeit in Anspruch nehmen. Voraussichtlich erst Ende Januar wird der Reichenturm in seiner neuen Pracht zu bewundern sein.

In den vergangenen Wochen waren an dem Turm umfassende Reparaturarbeiten durchgeführt worden. Unter anderem hatten die Handwerker in Fugen, im Putz und im Mauerwerk Schäden und die maroden Rundfenster in den Gauben gewechselt. Die Turmhaube wurde mit Blei verkleidet. Außerdem erhielt der markante Turm einen neuen Anstrich. Die Fassade wurde statt wie bisher in Weiß in Steingrau gestrichen – so wie es der Denkmalschutz bereits in den 50er Jahren empfohlen hatte.

Ursprünglich sollte das Gerüst bereits Ende November fallen. Doch die Verkleidung der Turmhaube mit Blei hatte länger gedauert als zunächst geplant. Am Fuß des Reichenturms werden die Gerüste in Richtung Buttermarktschule übrigens noch stehen bleiben. Denn voraussichtlich bis Mai werden die Bauleute noch das direkt neben dem Turm befindliche Gebäude auf Vordermann bringen. Das war bisher nicht möglich, weil das Gerüst große Teile des Gebäudes verdeckt hatte. Die Sanierung des Reichenturms kostet insgesamt knapp 400 000 Euro. (SZ/sko)

