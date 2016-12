Gerüchte um Waldverkauf Angeblich wurden in Hartmannsdorf-Reichenau kommunale Flächen veräußert, um den Fusionsrechtsstreit zu stemmen. Das sorgte für Verwunderung.

© Symbolbild: dpa

Hat Hartmannsdorf-Reichenau gemeindeeigene Waldflächen verkauft, um mit Frauenstein den Fusions-Rechtsstreit mit der Landesdirektion Sachsen zu finanzieren? Dieses unter Einwohnern kursierende Gerücht wurde kürzlich bei der Sitzung der Gemeinderäte in Reichenau angesprochen – und sorgte für Verwunderung. „Wenn es so wäre, hätte auf jeden Fall der Gemeinderat über den Verkauf entscheiden müssen, was aber nicht passiert ist“, stellte bei der Sitzung entschuldigt fehlende Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos) später klar. Auch er wundert sich über die Gerüchte. Pitsch dazu: Eine Erklärung könne vielleicht sein, dass mit Geld aus den durchaus möglichen Mehreinnahmen beim Verkauf von Holz aus kommunalen Wäldern auch Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen. Aus diesem wird der Rechtsstreit mitfinanziert. Ob das aber tatsächlich als Erklärung taugt, könne Pitsch nicht einschätzen.

Hartmannsdorf-Reichenau und Frauenstein wollen sich zusammenschließen. Der Freistaat lehnt das ab. Vor allem, weil dabei Gemeinden aus zwei Landkreisen fusionieren würden. Nachdem die Klage dagegen vor dem Chemnitzer Verwaltungsgericht gescheitert war, wird nun eine Berufung am Oberverwaltungsgericht geprüft. Hartmannsdorf-Reichenaus Räte stimmten im November außerplanmäßigen Kosten über 3300 Euro für den Rechtsstreit zu. (SZ/skl)

