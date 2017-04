Gerüchte um Umstrukturierungen in der Brauerei Die Radeberger Gruppe zentralisiert einige ihrer Finanz-Bereiche. Davon ist auch der Standort Radeberg betroffen.

Braut sich da in der Radeberger Brauerei etwa etwas zusammen? Die Gerüchteküche in der Bierstadt brodelt jedenfalls heftig, von Arbeitsplatzabbau durch Umstrukturierungen ist dabei die Rede. Und da die Radeberger natürlich sehr eng mit ihrem Bier und der Brauerei überhaupt verbunden sind, verbreiten sich solche Gerüchte eben auch mit nahezu rasender Geschwindigkeit.

„Ja, es wird in der deutschlandweit agierenden Radeberger Gruppe Umstrukturierungen geben, aber diese haben weder mit den Produktionsprozessen oder dem Vertrieb vor Ort zu tun“, sagt Brauereisprecherin Jana Kreuziger auf eine entsprechende Anfrage der SZ. In der Radeberger Gruppe, zu der 14 deutsche Brauereistandorte gehören, wird vereinfacht gesagt, regional produziert und vermarktet, aber Themen wie Kreditvergaben, Rechnungswesen oder Vertragsmanagement werden demnächst ausschließlich zentral für die gesamte Gruppe an einigen wenigen Standorten behandelt. Das sorge für eine auf dem durchaus umkämpften Biermarkt notwendige Effizienz, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung der Gruppe in Frankfurt am Main. Eine Mitteilung, die bereits im Februar an die Mitarbeiter gegangen ist. Und von dieser Aufgabenbündelung ist auch der Standort in Radeberg betroffen.

Produktion nicht betroffen

„Hier in Radeberg sind es 19 Kolleginnen und Kollegen der insgesamt konstant 250 Mitarbeiter“, so Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger. Diese 19 Arbeitsplätze werden nun also an die drei verbleibenden Verwaltungsstandorte der Radeberger Gruppe verlagert: nach Frankfurt am Main, Dortmund und Berlin. „Dabei handelt es sich ausschließlich um Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen Kredit- und Vertragsmanagement, Kunden-Service-Center Gastronomie sowie Finanz- und Rechnungswesen.“ Diese Maßnahme betreffe also ausschließlich standortübergreifende Tätigkeiten, fügt Jana Kreuziger an – „alles Mitarbeiter, die wir sehr schätzen, aber wir können die Überlegungen unseres Mutterhauses auch nachvollziehen, schließlich schützt das verfolgte Geschäftsmodell wiederum insgesamt unseren Standort“. Die Veränderung habe dabei aber keinerlei Auswirkungen auf die Produktion vor Ort in Radeberg, fügt Jana Kreuziger an.

Die betroffenen Mitarbeiter sind dabei bereits im Vorfeld in persönlichen Gesprächen informiert worden. Und es werden ihnen an den drei künftigen zentralen Verwaltungsstandorten Arbeitsplätze angeboten, teilt die Geschäftsführung der Radeberger Gruppe dazu mit.

Klar sei aber, unterstreicht Radebergs Brauereisprecherin Jana Kreuziger ausdrücklich, dass außerhalb der angesprochenen Arbeitsbereiche in Radeberg derzeit keine Änderungen geplant sind. „Ein Radeberger Pilsner wird also unverändert auch künftig ausschließlich hier in Radeberg gebraut“, macht sie deutlich. „Und alles, was wir in der Region dafür brauchen, um unser Radeberger Pilsner zu betreuen und zu vermarkten, haben wir auch weiterhin hier: Braumeister, Marketingverantwortliche, Vertriebsmitarbeiter, Logistiker, Qualitätsverantwortliche, Techniker und natürlich eine regionale Geschäftsleitung“, zählt Jana Kreuziger auf.

Neuer Werbe-Film setzt auf Region

Diese regionale Verwurzelung will die Brauerei im Übrigen auch über den in diesen Tagen gestarteten neuen Werbe-Film transportieren. Schon seit Jahren setzt Radeberger ja beispielsweise mit dem Bild der Dresdner Semper-Oper auf das Thema Heimat – und nicht ohne Grund hieß es in dem deutschlandweit für Aufsehen sorgenden Spot damals „Hier ist es zu Hause“. Was ja seitdem bis heute für die bekanntermaßen augenzwinkernde Diskussion um „Deutschlands schönste Brauerei“ am Dresdner Theaterplatz sorgt.

Der neue Werbe-Film trägt den Titel „Reifeprüfung“ und dreht den Blickpunkt – ebenfalls augenzwinkernd – um. Erst nach einem langen Reifeprozess darf dem Hauptdarsteller – der im Film vom Jungen in Radeberg bis zum gestandenen Erwachsenen reift – ein Radeberger Pilsner serviert werden. So dürfte Bierwerbung wohl bisher noch nie erzählt worden sein. Und natürlich endet der Film mit einem Bild der Semper-Oper – nachdem zu Beginn eine Anmutung einer historischen Radeberger Stadtkulisse aus der Schwarz-Weiß-Filmzeit durch den Streifen weht. Heimatverbundenheit eben. „Und das bleibt so“, versichert Jana Kreuziger.

