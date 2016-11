Gerüchte um Messerangriff an Schule Das Kultusministerium soll eine Informationssperre verhängt haben. Aber stimmt das auch?

Die Pestalozzischule in Meißen: Einer Pressemitteilung der AfD-Landtagsfraktion zufolge soll ein jugendlicher Asylbewerber hier bereits am 28. Oktober 2016 nach dem Sportunterricht „ein Cuttermesser gezückt haben“. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Nachricht schlägt Wellen in Meißen. Einer Pressemitteilung der AfD-Landtagsfraktion zufolge soll ein jugendlicher Asylbewerber bereits am 28. Oktober 2016 nach dem Sportunterricht an der Pestalozzi-Oberschule in Meißen „ein Cuttermesser gezückt haben“. Anlass sei ein Streit zwischen Meißner und ausländischen Schülern der Oberschule gewesen.

Für den Dienstagabend lud die Schule alle Eltern ein, über den Vorfall zu informieren und zu sprechen. Nach eigener Aussage wurde der sicherheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Carsten Hütter „gegen den ausdrücklichen Wunsch fast aller Eltern vom Schulleiter während dieser Veranstaltung des Raumes verwiesen.“ Hütter behauptet darüber hinaus gehört zu haben, „der Angriff des Jugendlichen mit dem Cuttermesser sei auf ausdrücklichen Wunsch des Kultusministerium nicht öffentlich gemacht und auch die Polizei nicht informiert worden.“

Dem widerspricht am Mittwochnachmittag der Sprecher des Kultusministeriums Dirk Reelfs: „Die Behauptung der AfD, ist falsch. Es gab keine Informationssperre durch das Kultusministerium. Nach den mir bereits vorliegenden Informationen hat die Schule darüber hinaus mit Polizeibeamten zu dem Vorfall gesprochen.“ Das Ministerium kündigt an, im Laufe des Tages weitere Details zu dem Vorfall bekanntzugeben.

zur Startseite