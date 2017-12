Gerüchte um den Rewe-Markt Macht der Supermarkt bereits zum Jahresende dicht? Die SZ fragte bei der Leitung nach.

Dieser Rewe wird später abgerissen. Momentan entsteht ein neuer Markt dahinter. © Norbert Millauer

Pirna. Aufregung auf dem Pirnaer Sonnenstein. In dem Wohnbaugebiet wird gemunkelt, dass der Rewe-Markt an der Remscheider Straße bereits zum Jahresende schließt. Das würde eine längere Interimszeit ohne Supermarkt an diesem Standort bedeuten, denn der neue Rewe wird derzeit auf dem rückwärtigen Gelände erst gebaut. Früher stand hier die Gaststätte „Glück auf“. Besonders für die älteren Menschen im neuen Wohngebiet oberhalb der Remscheider Straße wäre die Schließung des Marktes problematisch. In diesem Fall müssten die Anwohner hinunter bis zum Kaufland an der Struppener Straße laufen.

Doch Thomas Paumer, Expansionsbeauftragter bei Rewe, beruhigt. „Der Rewe-Markt an der Remscheider Straße wird nicht zum Jahresende geschlossen, sondern auch 2018 geöffnet haben“, sagt er auf SZ-Anfrage. Paumer räumt jedoch ein, dass es kurz vor der Fertigstellung eine Phase geben wird, in welcher der jetzige Markt nicht geöffnet ist. Wann diese Zeit beginnt, kann er nicht sagen. Derzeit werden gerade die Pläne für den Neubau aktualisiert.

Geplant ist, den alten Rewe-Markt abzureißen. An dieser Stelle entstehen rund 100 neue Parkplätze. Ursprünglich war vorgesehen, dass der neue Markt im Frühjahr 2018 fertiggestellt wird. Dieser Termin ist jedoch nicht zu halten. „Es gab Verzögerungen bei der Baugenehmigung. Somit konnten die Fachleute später als geplant mit dem Abbruch der ehemaligen Gaststätte beginnen“, erläutert Paumer. Er rechnet damit, dass der neue Markt im Sommer 2018 eröffnet wird.

In den Neubau wollen die Bauherren ein separates Café integrieren. Es bekommt einen extra Eingang, damit die Sonnensteiner auch am Wochenende Kaffee und Kuchen genießen können, wenn der Supermarkt geschlossen ist. Auf Wunsch von Einwohnern, sagt Paumer, soll es in dem Einkaufszentrum zudem eine Poststelle geben. Mit dem Paketdienstleister DHL verhandelt Rewe derzeit über Paketboxen. Darüber hinaus ist ein Imbiss-Angebot geplant. (mit SZ/mö)

