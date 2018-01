Gerüchte um Blitzer Der Starenkasten auf der Poisentalstraße in Freital war lange außer Betrieb. Funktioniert er nun wieder?

Hat auf jeden Fall auf Raser eine abschreckende Wirkung: der Blitzer auf der Poisentalstraße. © Foto: SZ/Winzer

Freital. Ist der defekte Blitzer auf der Poisentalstraße nach zehn Jahren wieder funktionstüchtig? Aufmerksame Autofahrer haben entdeckt, dass ein Aufkleber, der die Linse des Starenkastens verdeckte, in den vergangenen Tagen entfernt wurde. Auf der Internetplattform Facebook gibt es deswegen wilde Spekulationen. „Hab gehört, dass er wieder aktiv sein soll. Will es aber selber auch nicht testen“, schreibt einer. Rathaussprecher Matthias Weigel bringt Klarheit in die Angelegenheit. „Der Blitzer ist nach wie vor inaktiv“, stellt er klar.

Der Blitzer war 2004 vom Landkreis von Mohorn an die Poisentalstraße versetzt worden. Dort sollte er den Unfallschwerpunkt an den Einkaufsmärkten und dem Schulweg entschärfen und die Raserei auf der Staatsstraße eindämmen. Immer wieder war der Apparat Ziel von Anschlägen. Mittlerweile ist die Stadt Freital für den Blitzer verantwortlich. Es gab Pläne, die Anlage zu entfernen. Wohl wegen der abschreckenden Wirkung für auswärtige Autofahrer blieb er stehen. (SZ/win)

